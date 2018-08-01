вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії районної лікарні

На Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії районної лікарні
У одній із районних лікарень Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

24 вересня слідчі детективи Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5,5 тис. грн. голову лікарської комісії однієї із районних лікарень області. Службову особу затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове слідство встановило, що посадовиця вимагала та одержала неправомірну вигоду за прийняття рішення про направлення особи на медико-соціальну експертну комісію для присвоєння групи інвалідності.

Слідчі оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваній та відсторонення її від займаної посади.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Досудове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, Волинь, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пройшли обласні змагання з ловлі хижої риби. ФОТО
Сьогодні, 11:28
Українці отримали безвіз зі ще однією країною
Сьогодні, 11:03
На Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії районної лікарні
Сьогодні, 10:47
У Ковелі вночі пограбували таксиста
Сьогодні, 10:42
Автотроща у Турійському районі: подробиці інциденту
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру Волинській лікарці, яка «попалася» на хабарі, оголосили про підозру
01 серпень, 2018, 10:01
Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт
12 вересень, 08:38
Голова волинської ОТГ прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі Голова волинської ОТГ прокоментував ситуацію зі своїм затриманням на хабарі
31 серпень, 11:20
Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки Волинська прикордонниця підробила документи та взяла хабар у росіянки
30 серпень, 16:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із луцьких зупинок хочуть прибрати потворні магазини
Сьогодні, 12:01
 0
Ексдиректор волинської «Укрпошти», який нещодавно звільнився, працюватиме у рівненській компанії
Сьогодні, 11:49
 0
В обленерго «відфутболили» працівника луцького Палацу культури, який хотів попередити задимлення
Сьогодні, 11:49
 0
У Варшаві на українця з 18-го поверху впав чоловік
Сьогодні, 11:45
 0
У такому вигляді ринок біля замку Любарта працювати не може, – Поліщук
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿