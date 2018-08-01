На Волині на хабарі викрили голову лікарської комісії районної лікарні





Про це повідомили у



24 вересня слідчі детективи Головного управління Національної поліції у Волинській області спільно із співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5,5 тис. грн. голову лікарської комісії однієї із районних лікарень області. Службову особу затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.



Досудове слідство встановило, що посадовиця вимагала та одержала неправомірну вигоду за прийняття рішення про направлення особи на медико-соціальну експертну комісію для присвоєння групи інвалідності.



Слідчі оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваній та відсторонення її від займаної посади.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.



Досудове слідство триває.

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