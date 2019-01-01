У Варшаві на українця з 18-го поверху впав чоловік
Сьогодні, 11:45
У Варшаві на українця, який сидів на клумбі біля одного із житлових будинків, впав з 18-го поверху 26-річний чоловік.
Нещасний випадок стався в центрі столиці поруч зі станцією метро Свентокшиська у ніч на 23 вересня, - пише Yavp.pl з пoсиланням на metrowarszawa.gazeta.pl.
Поліція підозрює, що чоловік навмисне стрибнув з висоти, щоб скоїти самогубство. У результаті падіння 26-річний житель Варшави загинув на місці, а громадянина України, на якого він упав, у важкому стані госпіталізували. Медики борються за його життя, однак чоловік поки залишається непритомним.
Польські ЗМІ також пишуть, що постраждалий громадянин України не мав постійного місця проживання.
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Нещасний випадок стався в центрі столиці поруч зі станцією метро Свентокшиська у ніч на 23 вересня, - пише Yavp.pl з пoсиланням на metrowarszawa.gazeta.pl.
Поліція підозрює, що чоловік навмисне стрибнув з висоти, щоб скоїти самогубство. У результаті падіння 26-річний житель Варшави загинув на місці, а громадянина України, на якого він упав, у важкому стані госпіталізували. Медики борються за його життя, однак чоловік поки залишається непритомним.
Польські ЗМІ також пишуть, що постраждалий громадянин України не мав постійного місця проживання.
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