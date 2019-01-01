У такому вигляді ринок біля замку Любарта працювати не може, – Поліщук

У Луцькраді провели перемовини з працівниками Варшавського та Центрального ринків, які прийшли під стіни мерії 25 вересня.Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.Радник мерарозповів, що у стінах мерії провели переговори з представниками Центрального та Завокзального ринків. За його словами, на Варшавському ринку частина торгових місць знаходяться на території газової труби, тож ДСНС видало припис, після невиконання якого подало позов до суду. Тож, як каже Поліщук, на це рішення міська рада впливати не може.«Люди думали, що сьогодні проводять розподіл ділянки на Старому ринку, але не знали, що таке питання сьогодні не виноситься на розгляд сесії. Ми висловили позицію, що ринок має бути перенесений і не може існувати у такому вигляді біля замку», - зауважив він.За словами Ігоря Поліщука, підприємці дали згоду працювати у напрямку перенесення Старого ринку. Для цього створять спеціальну робочу групу. Утім, мерія не буде співпрацювати з облспоживспілкою.