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В обленерго «відфутболили» працівника луцького Палацу культури, який хотів попередити задимлення

В обленерго «відфутболили» працівника луцького Палацу культури, який хотів попередити задимлення
У «Волиньобленерго» не захотіли реагувати на повідомлення працівника Палацу культури у Луцьку про проблеми з електрощитком.

Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук зауважив, що мерія співпрацює з обленерго і погоджує оренду землі під різні об’єкти. Натомість ця приватна структура не реагує на будь-які повідомлення.

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За словами радника мера Ігоря Поліщука, працівник Палацу культури подзвонив у «Волиньобленерго», аби повідомили про проблему зі щитком. Однак там реагувати на ситуацію не захотіли і попросили залишити заявку.

«Обленерго не реагує й на проблему електропідстанції у Старому місті, через яку пів Луцька постійно сидить без світла», - обурився він. Тож найближчим часом представники мерії та обленерго зберуться за столом переговорів.

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Теги: обленерго, Луцьк, Палац культури, задимлення
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