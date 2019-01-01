WEST AUTO HUB відвідав одну з найбільших у світі автомобільних виставок. ВІДЕОРЕПОРТАЖ*

Луцька компанія WEST AUTO HUB відвідала одну з найбільших у світі виставок нових автомобілів – Франкфуртський автосалон IAA-2019 (Німеччина).Франкфуртський автосалон відбувається кожних два роки у вересні. В 2019 році він тривав з 12 до 22 вересня у традиційному для нього місці – виставковому центрі Messe Frankfurt.Цього року там презентували тисячі машин від провідних виробників світу.Безпечність, екологічність та інновації – основні принципи цьогорічного IAA Messe.Більше про подію дивіться у репортажі від компанії WEST AUTO HUB