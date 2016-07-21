Волинські прикордонники викрили цигаркових контрабандистів





Військовослужбовці відділу «Римачі» Луцького загону неподалік українсько-польського кордону затримали одного українця з чотирма пакунками сигарет, - йдеться на



Під час пошукових заходів на березі річки Західний Буг затримали ще одного громадянина України у мокрому одязі, а поруч лежав гідрокостюм.



4 тисячі пачок виявлених тютюнових виробів передали співробітниками Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ.



Крім того, на затриманих осіб склали процесуальні документи за ст. 204-1 КУпАП за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та ст. 202 КУпАП через порушення прикордонного режиму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 24 серпня, прикордонники Луцького загону затримали контрабандистів, які хотіли перемістити через державний кордон сигарети.Військовослужбовці відділу «Римачі» Луцького загону неподалік українсько-польського кордону затримали одного українця з чотирма пакунками сигарет, - йдеться на сайті Держприкордонної служби України. Під час пошукових заходів на березі річки Західний Буг затримали ще одного громадянина України у мокрому одязі, а поруч лежав гідрокостюм.4 тисячі пачок виявлених тютюнових виробів передали співробітниками Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ.Крім того, на затриманих осіб склали процесуальні документи за ст. 204-1 КУпАП за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та ст. 202 КУпАП через порушення прикордонного режиму.

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