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У Луцьку пропонують зберегти унікальний сквер, який можуть забудувати

У Луцьку пропонують зберегти унікальний сквер, який можуть забудувати
У Луцьку на проспекті Відродження хочуть зберегти унікальний сквер, який можуть забудувати.

Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

КП «Парки та сквери» надають дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для влаштування та обслуговування скверу на проспекті Відродження орієнтовною площею 0,77 гектара.

«Цей сквер є унікальним для нашого міста, бо там є дерева, яких більше ніде немає в місті. Сквер висадив Іван Фурів – ексголова виконкому та профспілок. Нинішнє керівництво профспілок шукає інвесторів для забудови цієї ділянки, що біля готелю «Профспілковий». Ми маємо прийняти рішення і зафіксувати межі скверу, щоб не допустити знищення зелених насаджень», - зауважив депутат Ігор Поліщук.

У планах, додав депутат, – встановлення на ділянці дитячого майданчика, облаштування місць для відпочинку.

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Теги: Луцький сквер, Луцькрада
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