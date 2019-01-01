У Луцьку пропонують зберегти унікальний сквер, який можуть забудувати

У Луцьку на проспекті Відродження хочуть зберегти унікальний сквер, який можуть забудувати.Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.КП «Парки та сквери» надають дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для влаштування та обслуговування скверу на проспекті Відродження орієнтовною площею 0,77 гектара.«Цей сквер є унікальним для нашого міста, бо там є дерева, яких більше ніде немає в місті. Сквер висадив– ексголова виконкому та профспілок. Нинішнє керівництво профспілок шукає інвесторів для забудови цієї ділянки, що біля готелю «Профспілковий». Ми маємо прийняти рішення і зафіксувати межі скверу, щоб не допустити знищення зелених насаджень», - зауважив депутатУ планах, додав депутат, – встановлення на ділянці дитячого майданчика, облаштування місць для відпочинку.