На «Ягодині» затримали чоловіка з наркотиками

У пункті пропуску "Ягодин" службовий собака виявив речовину, схожу на наркотичну.Про це інформує пресслужба ГУ ДФС у Волинській області.У ході проведення митного огляду легкового автомобіля, який в'їжджав в Україну з Польщі "зеленим коридором" міжнародного пункту пропуску "Ягодин", у пасажира виявили підозрілу речовину. 2,36 грами брутто, розфасовані у 3 полімерні пакетики, чоловік перевозив у внутрішній кишені власної куртки. Викрив правопорушника службовий собака.Речовину, схожа на канабіс, вилучили та надіслали на експертизу.Правоохоронним органам надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального Кодексу України.Після розслідування вони прийматимуть рішення про міру відповідальності цього громадянина України.