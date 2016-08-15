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Луцькрада «поставила крапку» у питанні приєднання Прилуцького до міста

Луцькрада «поставила крапку» у питанні приєднання Прилуцького до міста
Луцька міська рада ухвалила останнє рішення щодо приєднання Прилуцької сільської ради до міста.

Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

Депутати міської ради підтримали останній проект рішення про добровільне приєднання Прилуцької сільради до Луцька.

«Це остання дія Луцької міської ради в цьому напрямку. Зараз ми ставимо свою крапку у цьому питанні. Тижні два чи три пройде до аналогічного рішення Прилуцької сільради. Це не тільки економічна вигода чи успіх місцевої дипломатії, а й велика відповідальність перед мешканцями, які приєднуються до міста», - зауважив депутат Борис Смаль.

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Теги: Прилуцьке, Луцькрада, приєднання
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