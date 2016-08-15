Луцькрада «поставила крапку» у питанні приєднання Прилуцького до міста
Сьогодні, 12:53
Луцька міська рада ухвалила останнє рішення щодо приєднання Прилуцької сільської ради до міста.
Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутати міської ради підтримали останній проект рішення про добровільне приєднання Прилуцької сільради до Луцька.
«Це остання дія Луцької міської ради в цьому напрямку. Зараз ми ставимо свою крапку у цьому питанні. Тижні два чи три пройде до аналогічного рішення Прилуцької сільради. Це не тільки економічна вигода чи успіх місцевої дипломатії, а й велика відповідальність перед мешканцями, які приєднуються до міста», - зауважив депутат Борис Смаль.
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Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутати міської ради підтримали останній проект рішення про добровільне приєднання Прилуцької сільради до Луцька.
«Це остання дія Луцької міської ради в цьому напрямку. Зараз ми ставимо свою крапку у цьому питанні. Тижні два чи три пройде до аналогічного рішення Прилуцької сільради. Це не тільки економічна вигода чи успіх місцевої дипломатії, а й велика відповідальність перед мешканцями, які приєднуються до міста», - зауважив депутат Борис Смаль.
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