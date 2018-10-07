Двоє загиблих та шестеро травмованих: оновлені дані про автотрощу у Турійському районі





Нагадаємо, ДТП трапилась 24 вересня, по 13 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



Так, дорожньо-транспортна пригода виникла за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, вантажівки DAF XF та легкового автомобіля Volvo.



У ДТП двоє людей загинуло, шестеро травмувалися.



Слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Поліцейські попередньо встановили, що вантажівка DAF XF під керуванням 51-річного іноземця, рухаючись в напрямку міста Ковель, на швидкості зіткнулася із попутним мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter за кермом якого перебував 35-річний житель Луцька. Перед тим, мікроавтобус допустив зіткнення із попутним легковиком Volvo під керуванням 52-річного іноземця, котрий призупинився через погану видимість на дорозі від задимлення внаслідок спалювання невідомими особи на полі стерні.



У ДТП загинули двоє пасажирів мікроавтобуса - 39-річний житель селища Шацьк та 58-річний житель села Прип’ять Любомльського району. Тілесні ушкодження отримали п’ятеро пасажирів цього ж транспортного засобу - 42, 31, 33 річні, 31-річний житель райцентру Шацьк та 37-річний житель райцентру Стара Вижівка. Травмувалася також одна іноземка - 47-річна пасажирка автомобіля «Volvo». П’ятьох осіб із постраждалих у ДТП госпіталізували.



Поліцейські в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримали 51-річного водія вантажівки DAF XF. Вирішують питання щодо оголошення йому підозри в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Досудове розслідування триває.









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