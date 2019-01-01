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У Польщі арештували трьох українців, які обкрадали на парковках автівки

У Польщі арештували трьох українців, які обкрадали на парковках автівки
Трьох українців заарештували в Жешуві на 3 місяці за проникнення до чужих автомобілів і крадіжки на парковках біля гіпермаркетів.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, затримані - чоловіки віком 28 та 31 років.

Їх звинувачують у тому, що вони за допомогою спецтехніки зчитували радіосигнали в момент зачинення дверей власниками авто, а потім самі без проблем відкривали ці транспортні засоби та забирали звідти всі цінні речі. Переважно - гроші.

Попалися чоловіки, коли натрапили на автомобіль українця. Сталося це 6 серпня 2019 року. Постраждалий повідомив поліцію, що на кілька хвилин з дружиною зайшов до магазину, коли ж повернувся і вже від'їхав з місця, то виявив пропажу з салону 25 тисяч злотих.

Поліція шукала злочинців півтора місяці і таки затримала їх. Тепер трьом громадянам України загрожує навіть до 10 років в'язниці. Поки що вони найближчі три місяці проведуть під тимчасовим арештом.

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Теги: Польща, українці
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