У Польщі арештували трьох українців, які обкрадали на парковках автівки





Як пoвідoмляє



Їх звинувачують у тому, що вони за допомогою спецтехніки зчитували радіосигнали в момент зачинення дверей власниками авто, а потім самі без проблем відкривали ці транспортні засоби та забирали звідти всі цінні речі. Переважно - гроші.



Попалися чоловіки, коли натрапили на автомобіль українця. Сталося це 6 серпня 2019 року. Постраждалий повідомив поліцію, що на кілька хвилин з дружиною зайшов до магазину, коли ж повернувся і вже від'їхав з місця, то виявив пропажу з салону 25 тисяч злотих.



Поліція шукала злочинців півтора місяці і таки затримала їх. Тепер трьом громадянам України загрожує навіть до 10 років в'язниці. Поки що вони найближчі три місяці проведуть під тимчасовим арештом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох українців заарештували в Жешуві на 3 місяці за проникнення до чужих автомобілів і крадіжки на парковках біля гіпермаркетів.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, затримані - чоловіки віком 28 та 31 років.Їх звинувачують у тому, що вони за допомогою спецтехніки зчитували радіосигнали в момент зачинення дверей власниками авто, а потім самі без проблем відкривали ці транспортні засоби та забирали звідти всі цінні речі. Переважно - гроші.Попалися чоловіки, коли натрапили на автомобіль українця. Сталося це 6 серпня 2019 року. Постраждалий повідомив поліцію, що на кілька хвилин з дружиною зайшов до магазину, коли ж повернувся і вже від'їхав з місця, то виявив пропажу з салону 25 тисяч злотих.Поліція шукала злочинців півтора місяці і таки затримала їх. Тепер трьом громадянам України загрожує навіть до 10 років в'язниці. Поки що вони найближчі три місяці проведуть під тимчасовим арештом.

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