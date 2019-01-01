Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 вересня
Сьогодні, 19:04
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. від 09:00 до 17:00
с. Заріччя вул. Озерна 1-24
2. від 09:00 до 17:00
с.Горичів-повністю, с. Шистів-повністю.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
частково смт Іваничі вул.Лелюкова,вул.Єрьоміна, вул.Будівельна,вул.Заводська,вул.Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-321 09:40 – 16:30 Школа, Шкільна ідальня, Бібліотека, ССТ Сошичне (магазин). с. Радошинка, вул. Миру
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 11:00 – 13:00 ДП "К-Каширський лісгосп"
с.Нуйно вул.Л.Українки 1-52
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10кВ Л 14-03
8:30-17:00
ПЛ-10кВ Л 14-03
КТП-219 Цумань
ДП "Цуманське лісове господарство"
Селищна рада Цумань
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
КТП-258 смт.Цумань
Виправна колонія – 84
КТП-260
КТП-268 смт.Цумань
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-307 с.Кадище
ФОП Арендарчук Любов Петрівна
КТП-310
ФОП Чечотка Богдан Васильович
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна
Цуманське ВУЖКГ
ФОП Мельник Віктор Васильович
Дуб Ю.В.
КТП-405 смт.Цумань
КТП-473 с.Кадище
ДП "Цуманське лісове господарство"
Філія Житомирський ВЕТВЗ "ДП "Укрдорзв'язок"
УДАІ УМВС України у Волинській обл.
УДППЗ "Укрпошта"
Відділ освіти
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТзОВ "Астеліт"
КТП-474 с.Мощаниця
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-475
ФОП Гламазда Любов Михайлівна
ТзОВ "Джерела" УДАІ УМВС України у Волинській обл.
КТП-478 с.Кадище
ТзОВ "Золотий екватор"
КТП-521 смт.Цумань
Виправна колонія – 84
КТП-536 с.Башлики
Відділ освіти
Арендачук Люпов Петрівна
Сільська рада Дубище
КТП-541
ФОП Котик Світлана Мефодіївна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОМ Тимчук Сергій Ростиславович
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ Л 14-03
КТП-219 Цумань
с.Рудочка
КТП-258 смт.Цумань
КТП-260 с.Башлики
вул.Перемоги,
КТП-268 смт.Цумань
КТП-307 с.Кадище
КТП-310 с.Кадище
с.Кадище
КТП-405 смт.Цумань
вул.Лісна,
КТП-473 с.Кадище
с.Кадище
КТП-474 с.Мощаниця
КТП-475 с.Кадище
вул.Рівненська,-2-12,
КТП-478 с.Кадище
КТП-521 смт.Цумань
КТП-536 с.Башлики
КТП-541 смт.Цумань
вул.Горького, 1-17,вул.Вишнева,1-12,вул.Гайова,1-9, вул.Ватутіна
вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва, буд.14-40,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід
с. Гончий Брід, с. Дроздні
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. ТП-77 РУ 0,4 кВ
Монтаж обліку 09:00-13:00 Обласний сільськогосподарський продукт
Перукарня
Хімчистка
МП Верес
СШ 5
Обєднання мясної промисловості Пр. Перемоги, 14, 24, 18, 15
Пров. Брестський
Вул. Саперів
Вул. К. Савури 1-17, 4-20
Вул. Огієнка (частково)
2. ТП-256 РУ 0,4 кВ
Монтаж обліку 13:00-17:00 Реабілітаційний центр
Автостоянка
ПФ Солюкс
Церква
АЗС Укр Петроль
АЗС Аветра
Пекарня Вул. Волинська
Вул. Айвазовського
Вул. Шишкіна
Вул. Рєпіна
Вул. Садова
Вул. Володимирська, 53-89, 70-72
Вул. Тарасова, 43-49, 34-36
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
Інформацію не надано.
Любешівський район
1 ПЛ 0,4 кВЛ-1,2 від КТП-266 10:00 – 17:00 побут с. Підкормілля, вул. Воз’єднання, Садова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-150 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Попова
2 Т-1 КТП-256 09:00-17:00 с.Шахтарське
вул.Тиха
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-43 Л-1,2 10:00 – 17:00 с Чевель вул: Колгоспна, Жовтнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-111 10:00-16:30 с.Городилець
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
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Володимир-Волинський район
1. від 09:00 до 17:00
с. Заріччя вул. Озерна 1-24
2. від 09:00 до 17:00
с.Горичів-повністю, с. Шистів-повністю.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 10:00 – 17:00
частково смт Іваничі вул.Лелюкова,вул.Єрьоміна, вул.Будівельна,вул.Заводська,вул.Шевченка
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-321 09:40 – 16:30 Школа, Шкільна ідальня, Бібліотека, ССТ Сошичне (магазин). с. Радошинка, вул. Миру
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 11:00 – 13:00 ДП "К-Каширський лісгосп"
с.Нуйно вул.Л.Українки 1-52
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10кВ Л 14-03
8:30-17:00
ПЛ-10кВ Л 14-03
КТП-219 Цумань
ДП "Цуманське лісове господарство"
Селищна рада Цумань
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
КТП-258 смт.Цумань
Виправна колонія – 84
КТП-260
КТП-268 смт.Цумань
ДТГО "Львівська залізниця "
КТП-307 с.Кадище
ФОП Арендарчук Любов Петрівна
КТП-310
ФОП Чечотка Богдан Васильович
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна
Цуманське ВУЖКГ
ФОП Мельник Віктор Васильович
Дуб Ю.В.
КТП-405 смт.Цумань
КТП-473 с.Кадище
ДП "Цуманське лісове господарство"
Філія Житомирський ВЕТВЗ "ДП "Укрдорзв'язок"
УДАІ УМВС України у Волинській обл.
УДППЗ "Укрпошта"
Відділ освіти
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ТзОВ "Астеліт"
КТП-474 с.Мощаниця
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-475
ФОП Гламазда Любов Михайлівна
ТзОВ "Джерела" УДАІ УМВС України у Волинській обл.
КТП-478 с.Кадище
ТзОВ "Золотий екватор"
КТП-521 смт.Цумань
Виправна колонія – 84
КТП-536 с.Башлики
Відділ освіти
Арендачук Люпов Петрівна
Сільська рада Дубище
КТП-541
ФОП Котик Світлана Мефодіївна
ФОП Арендарчук Алла Миколаївна
ФОМ Тимчук Сергій Ростиславович
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
Цуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ Л 14-03
КТП-219 Цумань
с.Рудочка
КТП-258 смт.Цумань
КТП-260 с.Башлики
вул.Перемоги,
КТП-268 смт.Цумань
КТП-307 с.Кадище
КТП-310 с.Кадище
с.Кадище
КТП-405 смт.Цумань
вул.Лісна,
КТП-473 с.Кадище
с.Кадище
КТП-474 с.Мощаниця
КТП-475 с.Кадище
вул.Рівненська,-2-12,
КТП-478 с.Кадище
КТП-521 смт.Цумань
КТП-536 с.Башлики
КТП-541 смт.Цумань
вул.Горького, 1-17,вул.Вишнева,1-12,вул.Гайова,1-9, вул.Ватутіна
вул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва, буд.14-40,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ФАП
Церква
Клуб
ДКУ с. Гончий брід
с. Гончий Брід, с. Дроздні
Локачинський район
Інформацію не надано.
місто Луцьк
1. ТП-77 РУ 0,4 кВ
Монтаж обліку 09:00-13:00 Обласний сільськогосподарський продукт
Перукарня
Хімчистка
МП Верес
СШ 5
Обєднання мясної промисловості Пр. Перемоги, 14, 24, 18, 15
Пров. Брестський
Вул. Саперів
Вул. К. Савури 1-17, 4-20
Вул. Огієнка (частково)
2. ТП-256 РУ 0,4 кВ
Монтаж обліку 13:00-17:00 Реабілітаційний центр
Автостоянка
ПФ Солюкс
Церква
АЗС Укр Петроль
АЗС Аветра
Пекарня Вул. Волинська
Вул. Айвазовського
Вул. Шишкіна
Вул. Рєпіна
Вул. Садова
Вул. Володимирська, 53-89, 70-72
Вул. Тарасова, 43-49, 34-36
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
Інформацію не надано.
Любешівський район
1 ПЛ 0,4 кВЛ-1,2 від КТП-266 10:00 – 17:00 побут с. Підкормілля, вул. Воз’єднання, Садова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-150 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Попова
2 Т-1 КТП-256 09:00-17:00 с.Шахтарське
вул.Тиха
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.
с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.
с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніж
с.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.
с.Щурин вул.Перемоги.
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
Старовижівський район
1 КТП-43 Л-1,2 10:00 – 17:00 с Чевель вул: Колгоспна, Жовтнева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-111 10:00-16:30 с.Городилець
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
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