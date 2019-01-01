Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. від 09:00 до 17:00с. Заріччя вул. Озерна 1-242. від 09:00 до 17:00с.Горичів-повністю, с. Шистів-повністю.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 17:00частково смт Іваничі вул.Лелюкова,вул.Єрьоміна, вул.Будівельна,вул.Заводська,вул.Шевченка1. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-321 09:40 – 16:30 Школа, Шкільна ідальня, Бібліотека, ССТ Сошичне (магазин). с. Радошинка, вул. Миру2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-97 11:00 – 13:00 ДП "К-Каширський лісгосп"с.Нуйно вул.Л.Українки 1-521 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10кВ Л 14-038:30-17:00ПЛ-10кВ Л 14-03КТП-219 ЦуманьДП "Цуманське лісове господарство"Селищна рада ЦуманьКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"КТП-258 смт.ЦуманьВиправна колонія – 84КТП-260КТП-268 смт.ЦуманьДТГО "Львівська залізниця "КТП-307 с.КадищеФОП Арендарчук Любов ПетрівнаКТП-310ФОП Чечотка Богдан ВасильовичФОП Денисюк Ніна ВолодимирівнаЦуманське ВУЖКГФОП Мельник Віктор ВасильовичДуб Ю.В.КТП-405 смт.ЦуманьКТП-473 с.КадищеДП "Цуманське лісове господарство"Філія Житомирський ВЕТВЗ "ДП "Укрдорзв'язок"УДАІ УМВС України у Волинській обл.УДППЗ "Укрпошта"Відділ освітиПрАТ "МТС УКРАЇНА"ТзОВ "Астеліт"КТП-474 с.МощаницяДП "Цуманське лісове господарство"КТП-475ФОП Гламазда Любов МихайлівнаТзОВ "Джерела" УДАІ УМВС України у Волинській обл.КТП-478 с.КадищеТзОВ "Золотий екватор"КТП-521 смт.ЦуманьВиправна колонія – 84КТП-536 с.БашликиВідділ освітиАрендачук Люпов ПетрівнаСільська рада ДубищеКТП-541ФОП Котик Світлана МефодіївнаФОП Арендарчук Алла МиколаївнаФОМ Тимчук Сергій РостиславовичРелігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківЦуманське ВУЖКГ ПЛ-10кВ Л 14-03КТП-219 Цуманьс.РудочкаКТП-258 смт.ЦуманьКТП-260 с.Башликивул.Перемоги,КТП-268 смт.ЦуманьКТП-307 с.КадищеКТП-310 с.Кадищес.КадищеКТП-405 смт.Цуманьвул.Лісна,КТП-473 с.Кадищес.КадищеКТП-474 с.МощаницяКТП-475 с.Кадищевул.Рівненська,-2-12,КТП-478 с.КадищеКТП-521 смт.ЦуманьКТП-536 с.БашликиКТП-541 смт.Цуманьвул.Горького, 1-17,вул.Вишнева,1-12,вул.Гайова,1-9, вул.Ватутінавул.8-го Березня(повністю), вул.1-го Січня,буд.18-22, вул.Васильєва, буд.14-40,1. 9:00-17:00ФАПЦеркваКлубДКУ с. Гончий брідс. Гончий Брід, с. ДроздніІнформацію не надано.1. ТП-77 РУ 0,4 кВМонтаж обліку 09:00-13:00 Обласний сільськогосподарський продуктПерукарняХімчисткаМП ВересСШ 5Обєднання мясної промисловості Пр. Перемоги, 14, 24, 18, 15Пров. БрестськийВул. СаперівВул. К. Савури 1-17, 4-20Вул. Огієнка (частково)2. ТП-256 РУ 0,4 кВМонтаж обліку 13:00-17:00 Реабілітаційний центрАвтостоянкаПФ СолюксЦеркваАЗС Укр ПетрольАЗС АветраПекарня Вул. ВолинськаВул. АйвазовськогоВул. ШишкінаВул. РєпінаВул. СадоваВул. Володимирська, 53-89, 70-72Вул. Тарасова, 43-49, 34-36Вимкнень споживачів не заплановано.Інформацію не надано.1 ПЛ 0,4 кВЛ-1,2 від КТП-266 10:00 – 17:00 побут с. Підкормілля, вул. Воз’єднання, СадоваВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-150 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Попова2 Т-1 КТП-256 09:00-17:00 с.Шахтарськевул.ТихаІнформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-264 9:00-17:00 м.Рожище склади УВС, АГРС, Рожищенський СТК м.Рожище, вул. Пирогова,Кар’єрна, пров.Пирогова.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-433 9:00-17:00 с. Копачівка , вул. Рожищенська, Садова,65,69,51-67,44-46,Кар’єрна3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-10 кВ Л34-03 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади.с.Ясенівка школа, зерносховище, бригада, АТС, поштове відділення, торговий кіоск, магазин, ФАП.с.Вітоніж АВМ, хлів, артсвердловина, молоко пункт, конюшня, телятник, магазини, ФАП, майстерня, торговий кіоск,церква. с.Вітоніжс.Ясенівка вул.Новосадів,Радянська,Шкільна, Поштова, Медова.с.Щурин вул.Перемоги.5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.8 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе9 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,10 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець1 КТП-43 Л-1,2 10:00 – 17:00 с Чевель вул: Колгоспна, Жовтнева1 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-1 10:00-16:30 с.Блаженик вул.Володимирська2 ПЛ-0,4 кВКТП-111 10:00-16:30 с.Городилець3 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів