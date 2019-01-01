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Судили волинянина-розбійника, який намагався зґвалтувати жінку

Судили волинянина-розбійника, який намагався зґвалтувати жінку
У Ковелі до шести років позбавлення волі засудили чоловіка, який скоїв два грабежі та намагався зґвалтувати жінку.

На лаві підсудних опинився ковельчанин, який у 2008 році був засуджений за шістьма статтями Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом, зґвалтування та ін.) до 7 років позбавлення волі, – пише Район.Ковель.

Цього разу прокуратура обвинувачувала його по чотирьох статтях.

Згідно обвинувального акту, о першій годині ночі 12 листопада 2016 року в центрі Ковеля біля магазину «Явір» він застосував газовий балончик до 19-річного перехожого і, скориставшись відсутністю опору, завдав йому не менше 14 ударів руками та ногами по різних частинах тіла, спричинивши тілесні ушкодження. Потім зняв з потерпілого хлопця куртку, забрав 3100 гривень, смартфон «Lenovo A536» та навушники.

Другий розбійний напад обвинувачений вчинив близько 5 години ранку 16 серпня 2017 року неподалік магазину «Козацькі забави», що у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого. Він вирвав з рук 20-річної ковельчанки сумочку та заволодів її грошима, мобільним телефоном та паспортом, чим завдав останній майнової шкоди на дві з половиною тисячі гривень. Після пограбування зловмисник потягнув потерпілу за руку з проїжджої частини до безлюдного місця – торгових контейнерів на вулиці Фестивальній, де спробував її зґвалтувати. Однак, почувши голос невідомої особи, яка наближалася, не здійснив свій намір і втік з місця злочину.

Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді Ірини Логвинюк визнав винним обвинуваченого та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на шість років.

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Теги: Волинь, суд
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