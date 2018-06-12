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У Луцьку створять притулок для безхатьків

У Луцьку створять притулок для безхатьків
У Луцьку на вулиці Каштановій, 1а облаштують притулок для безхатьків.

Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук відзначив, що волинському обласному благодійному фонду «Преображення» нададуть пільги на оренду приміщення. Раніше там була котельня, тепер же хочуть втілити новий соціальний проект – притулок для безхатьків.

«Випив, прийшов і поспав – такий варіант не буде проходити у цьому місці. Хто хоче стати на шлях виправлення, соціалізації – з тими будуть працювати спеціалісти», - відзначив Поліщук.

Депутатка Юлія Вусенко додала, що до цього проекту потрібно долучити й інші сфери, аби максимально соціалізувати безхатьків.

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Теги: притулок, Луцьк, безхатько
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