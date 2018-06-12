У Луцьку створять притулок для безхатьків
Сьогодні, 14:54
У Луцьку на вулиці Каштановій, 1а облаштують притулок для безхатьків.
Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук відзначив, що волинському обласному благодійному фонду «Преображення» нададуть пільги на оренду приміщення. Раніше там була котельня, тепер же хочуть втілити новий соціальний проект – притулок для безхатьків.
«Випив, прийшов і поспав – такий варіант не буде проходити у цьому місці. Хто хоче стати на шлях виправлення, соціалізації – з тими будуть працювати спеціалісти», - відзначив Поліщук.
Депутатка Юлія Вусенко додала, що до цього проекту потрібно долучити й інші сфери, аби максимально соціалізувати безхатьків.
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Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук відзначив, що волинському обласному благодійному фонду «Преображення» нададуть пільги на оренду приміщення. Раніше там була котельня, тепер же хочуть втілити новий соціальний проект – притулок для безхатьків.
«Випив, прийшов і поспав – такий варіант не буде проходити у цьому місці. Хто хоче стати на шлях виправлення, соціалізації – з тими будуть працювати спеціалісти», - відзначив Поліщук.
Депутатка Юлія Вусенко додала, що до цього проекту потрібно долучити й інші сфери, аби максимально соціалізувати безхатьків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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