На місці «луцького Діснейленду» облаштовують баскетбольний майданчик. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови ЛУцька Ігор Поліщук.



«Триває облаштування першого в місті загальноміського баскетбольного майданчика. Вкладена основа під поліуретан, по периметру викладається бруківка, встановлюються баскетбольні щити», – йдеться у дописі.



Чиновник зазначив, що незабаром встановлять огорожу, освітлення та поруч із майданчиком висадять озеленення.



Нагадаємо, що раніше на цьому місці знаходився «Діснейленд», який знесли ще у 2017 році.



Згодом стало відомо, що на його місці планують поставити кафе.





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