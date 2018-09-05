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На місці «луцького Діснейленду» облаштовують баскетбольний майданчик. ФОТО

На місці «луцького Діснейленду» облаштовують баскетбольний майданчик. ФОТО
У Луцьку в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштовують баскетбольний майданчик.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови ЛУцька Ігор Поліщук.

«Триває облаштування першого в місті загальноміського баскетбольного майданчика. Вкладена основа під поліуретан, по периметру викладається бруківка, встановлюються баскетбольні щити», – йдеться у дописі.

Чиновник зазначив, що незабаром встановлять огорожу, освітлення та поруч із майданчиком висадять озеленення.

Нагадаємо, що раніше на цьому місці знаходився «Діснейленд», який знесли ще у 2017 році.

Згодом стало відомо, що на його місці планують поставити кафе.

На місці «луцького Діснейленду» облаштовують баскетбольний майданчик. ФОТО
На місці «луцького Діснейленду» облаштовують баскетбольний майданчик. ФОТО

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Теги: майданчик, Луцьк, баскетбол, спорт
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