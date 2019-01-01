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У Луцьку пенсіонерів запрошують на безкоштовний перегляд фільму про «Розстріляне Відродження»

У Луцьку пенсіонерів запрошують на безкоштовний перегляд фільму про «Розстріляне Відродження»
У рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь», відбудеться показ документального фільму «Будинок «СЛОВО».

Кіноперегляд відбудеться у понеділок, 30 вересня, о 13 год, - про це громадська організація повідомила у Facebook, передає Конкурент.

«Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ», – акцентували увагу «СВІДОМІ».

Для того, аби зареєструватися потрібно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 чи 099-215-50-75.

Заповнити форму для реєстрації можна тут.

Цей фільм – про роки життя «Розстріляного Відродження». «Будинок «СЛОВО» створений українським кінорежисером Тарасом Томенком. Кінострічка створена на основі величезної кількості архівних даних. Фільм присвячений діяльності та життя відомих українських літераторів, художників, музикантів і їх трагічною смерті за часів УРСР. Картина знята в чорно-білому стилі, що змушує з головою зануритися і перейнятися тим часом. Фільм наповнений безліччю історичних фактів, архівних даних і старих фотографій.

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Теги: доступний кінотеатр, "Промінь", Громадянський Рух «CВІДОМІ»
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