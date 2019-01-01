У Луцьку пенсіонерів запрошують на безкоштовний перегляд фільму про «Розстріляне Відродження»
Сьогодні, 19:00
У рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь», відбудеться показ документального фільму «Будинок «СЛОВО».
Кіноперегляд відбудеться у понеділок, 30 вересня, о 13 год, - про це громадська організація повідомила у Facebook, передає Конкурент.
«Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ», – акцентували увагу «СВІДОМІ».
Для того, аби зареєструватися потрібно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 чи 099-215-50-75.
Заповнити форму для реєстрації можна тут.
Цей фільм – про роки життя «Розстріляного Відродження». «Будинок «СЛОВО» створений українським кінорежисером Тарасом Томенком. Кінострічка створена на основі величезної кількості архівних даних. Фільм присвячений діяльності та життя відомих українських літераторів, художників, музикантів і їх трагічною смерті за часів УРСР. Картина знята в чорно-білому стилі, що змушує з головою зануритися і перейнятися тим часом. Фільм наповнений безліччю історичних фактів, архівних даних і старих фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Кіноперегляд відбудеться у понеділок, 30 вересня, о 13 год, - про це громадська організація повідомила у Facebook, передає Конкурент.
«Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника – за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ», – акцентували увагу «СВІДОМІ».
Для того, аби зареєструватися потрібно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 чи 099-215-50-75.
Заповнити форму для реєстрації можна тут.
Цей фільм – про роки життя «Розстріляного Відродження». «Будинок «СЛОВО» створений українським кінорежисером Тарасом Томенком. Кінострічка створена на основі величезної кількості архівних даних. Фільм присвячений діяльності та життя відомих українських літераторів, художників, музикантів і їх трагічною смерті за часів УРСР. Картина знята в чорно-білому стилі, що змушує з головою зануритися і перейнятися тим часом. Фільм наповнений безліччю історичних фактів, архівних даних і старих фотографій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Найстарший лісівник Волині розповів, чи є гриби у лісах області
Сьогодні, 19:22
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 вересня
Сьогодні, 19:04
У Луцьку пенсіонерів запрошують на безкоштовний перегляд фільму про «Розстріляне Відродження»
Сьогодні, 19:00
В обленерго відповіли на закиди про ігнорування проблеми зі щитовою у Палаці культури
Сьогодні, 18:31
Медіа