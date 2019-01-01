вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Крав велосипеди і гроші: у Луцьку зловили неповнолітнього злодія

Крав велосипеди і гроші: у Луцьку зловили неповнолітнього злодія
У Луцьку затримали неповнолітнього злодія.

Так, 24 вересня, поліцейські викрили 16-річного лучанина, який напередодні на вулиці Героїв УПА скоїв три крадіжки: дві із господарських приміщень та одну із квартири, - пише ГУНП у Волинській області.

Зокрема, юнак викрав два велосипеди, гроші, зарядний пристрій «Power bank», три USB-кабелі та годинник. Загальна сума збитків, спричинених потерпілим, становить понад 8 тис. грн.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Усе викрадене поліцейські вилучили та повернуть власникам.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до шести років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру
Сьогодні, 16:12
У Луцьку побудують котельню
Сьогодні, 16:08
Крав велосипеди і гроші: у Луцьку зловили неповнолітнього злодія
Сьогодні, 15:55
Медик, яка на Волині вимагала хабарі за підробку документів, нажилась на майже 250 громадянах
Сьогодні, 15:26
Поблизу місця, де стояв луцький «Діснейленд» облаштовують баскетбольний майданчик. ФОТО
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині Злодії «обчистили» будинок у селі на Волині
09 серпень, 09:41
У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей У Луцьку зловили автомобільного злодія: шукають власників вилучених речей
08 серпень, 15:54
На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери На Волині велосипедного злодія викрили відеокамери
02 серпень, 11:12
У Луцьку злодій із супермаркету викрав товару на понад тисячу гривень У Луцьку злодій із супермаркету викрав товару на понад тисячу гривень
02 липень, 12:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»*
Сьогодні, 16:35
 0
Трьом волинянам, які зрізали дуб, «світить» до 5 років тюрми
Сьогодні, 16:28
 0
Працівникам «Луцьктепла» боргують зарплати ще з липня
Сьогодні, 16:15
 0
Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку побудують котельню
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8
﻿