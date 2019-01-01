Крав велосипеди і гроші: у Луцьку зловили неповнолітнього злодія

У Луцьку затримали неповнолітнього злодія.Так, 24 вересня, поліцейські викрили 16-річного лучанина, який напередодні на вулиці Героїв УПА скоїв три крадіжки: дві із господарських приміщень та одну із квартири, - пише ГУНП у Волинській області.Зокрема, юнак викрав два велосипеди, гроші, зарядний пристрій «Power bank», три USB-кабелі та годинник. Загальна сума збитків, спричинених потерпілим, становить понад 8 тис. грн.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Усе викрадене поліцейські вилучили та повернуть власникам.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до шести років.