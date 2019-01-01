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У Луцьку побудують котельню

У Луцьку побудують котельню
У Луцьку надали згоду на будівництво котельні на вулиці Мамсурова, 10-б.

Про це йшлося у середу, 25 вересня, під час сесії Луцькради.

ПП «Лакрохолдінг» звернулося з проханням дозволити будувати котельню на вулиці Мамсурова на земельній ділянці площею 2,1546 га, яку надали на умовах оренди.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що котельню підприємство побудує, аби опалювати своє майно, зокрема, складські приміщення.

У підсумку, обранці громади підтримали проект рішення з другої спроби.

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Теги: Луцьк, будівництво котельні, Луцькрада
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