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На Волині цьогоріч в результаті зіткнень сталось 906 аварій

На Волині цьогоріч в результаті зіткнень сталось 906 аварій
Найпоширеніший вид автопригод на дорогах Волині – зіткнення. За 8 місяців цього року 906 аварій сталось саме в результаті зіткнення.

18 людей в таких ДТП загинули, - інформує патрульна поліція Волині.

За інформацією патрульної поліції України, за 8 місяців цього року на дорогах України сталося 100 236 ДТП. З них 15 893 — з потерпілими, у яких 1991 особа загинула і 20 218 травмувалися.

Причин зіткнень може бути багато: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недодержання дистанції, керування в нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху тощо.

Тож, поліція вкотре застерігає водіїв:

- дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;
- дотримуйтесь швидкісного режиму;
- не сідайте за кермо у стані сп'яніння;
- оглядайте транспортний засіб перед виїздом;
- у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;
- не користуйтесь мобільним телефоном;
- пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.

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Теги: аварії, статистика, Волинь
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