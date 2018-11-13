На Волині цьогоріч в результаті зіткнень сталось 906 аварій

Найпоширеніший вид автопригод на дорогах Волині – зіткнення. За 8 місяців цього року 906 аварій сталось саме в результаті зіткнення.18 людей в таких ДТП загинули, - інформує патрульна поліція Волині.За інформацією патрульної поліції України, за 8 місяців цього року на дорогах України сталося 100 236 ДТП. З них 15 893 — з потерпілими, у яких 1991 особа загинула і 20 218 травмувалися.Причин зіткнень може бути багато: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недодержання дистанції, керування в нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху тощо.Тож, поліція вкотре застерігає водіїв:- дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;- дотримуйтесь швидкісного режиму;- не сідайте за кермо у стані сп'яніння;- оглядайте транспортний засіб перед виїздом;- у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;- не користуйтесь мобільним телефоном;- пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.