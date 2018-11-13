На Волині цьогоріч в результаті зіткнень сталось 906 аварій
Сьогодні, 20:18
Найпоширеніший вид автопригод на дорогах Волині – зіткнення. За 8 місяців цього року 906 аварій сталось саме в результаті зіткнення.
18 людей в таких ДТП загинули, - інформує патрульна поліція Волині.
За інформацією патрульної поліції України, за 8 місяців цього року на дорогах України сталося 100 236 ДТП. З них 15 893 — з потерпілими, у яких 1991 особа загинула і 20 218 травмувалися.
Причин зіткнень може бути багато: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недодержання дистанції, керування в нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху тощо.
Тож, поліція вкотре застерігає водіїв:
- дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;
- дотримуйтесь швидкісного режиму;
- не сідайте за кермо у стані сп'яніння;
- оглядайте транспортний засіб перед виїздом;
- у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;
- не користуйтесь мобільним телефоном;
- пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.
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18 людей в таких ДТП загинули, - інформує патрульна поліція Волині.
За інформацією патрульної поліції України, за 8 місяців цього року на дорогах України сталося 100 236 ДТП. З них 15 893 — з потерпілими, у яких 1991 особа загинула і 20 218 травмувалися.
Причин зіткнень може бути багато: порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості, недодержання дистанції, керування в нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху тощо.
Тож, поліція вкотре застерігає водіїв:
- дотримуйтесь безпечного інтервалу та дистанції;
- дотримуйтесь швидкісного режиму;
- не сідайте за кермо у стані сп'яніння;
- оглядайте транспортний засіб перед виїздом;
- у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку;
- не користуйтесь мобільним телефоном;
- пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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