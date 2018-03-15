Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Сьогодні, 17:10
64% депутатів Луцької міської ради вказали у своїх деклараціях 95 земельних ділянок, натомість, 36% - не вказали жодної.
Відповідні дані отримали аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (далі – ЦПАВК), проаналізувавши декларації місцевих обранців, оприлюднені на сайті НАЗК у 2019 році, – повідомляють у ЦПАВК.
Так, найбільше земельних ділянок вказав у своїй декларації депутат із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Петро Нестерук – 16. Зокрема, у його декларації зазначені: земельна ділянка у Луцьку площею 100 м2 вартістю 17 тисяч 106 гривень, земельна ділянка у Луцьку площею 509 м2 вартістю 66 тисяч 329 гривень, земельна ділянка у селі Смоляри-Світязькі Шацького району площею 4000 м2 вартістю 4 тисячі 498 гривень, земельна ділянка у селі Смоляри-Світязькі Шацького району площею 1000 м2 вартістю 22 титячі 530 гривень, земельна ділянка у селі. Світязь Шацького району площею 670 м2 вартістю 48 тисяч 960 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 1011 м2 вартістю 29 тисяч 481 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 9000 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 500 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 8 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 11 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 25 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 3 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 11 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Адамчуки Шацького району площею 1800 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 900 м2 вартістю 154 тисячі 251 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 6000 м2 вартістю 13 тисяч 404 гривні.
Його колега по фракції Андрій Покровський задекларував 11 земельних ділянок. Зокрема, родина депутата володіє: земельною ділянкою у Луцьку площею 381 м2 вартістю 103 тис. 443 грн, земельною ділянкою у Луцьку площею 423 м2 вартістю 109 тис. 554 грн, земельною ділянкою у Луцьку площею 143 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у Луцьку площею 790 м2 (вартість не вказано), земельною ділянкою у Луцьку площею 4101 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2443 м2 вартістю 24 тис. 88 грн, земельною ділянкою у с. Рованіці Луцького району площею 2405 м2 вартістю 23 тис. 713 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2057 м2 вартістю 20 тис. 282 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2477 м2 вартістю 24 тис. 423 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2456 м2 вартістю 24 тис. 216 грн та земельною ділянкою у Луцьку площею 11400 м2 вартістю 1 млн 755 тис. 578 грн.
10 земельних ділянок вказав у своїй декларації позафракційний депутат Євгеній Ткачук. Зокрема, ним задекларовані: земельна ділянка у Ківерцівському районі площею 12799 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцькому районі площею 10905 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 16 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 2635 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцьку площею 1239 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцьку площею 302 м2 вартістю 133 тис. 735 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 700 м2 вартістю 118 тис. 573 грн на момент надбання, земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 900 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 900 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 453 м2 вартістю 191 тис. 837 грн.
Представник фракції ВО «Батьківщина» у Луцькій міській раді Валерій Бондарук задекларував 6 земельних ділянок, зокрема: земельну ділянку у с. Товпижин Демидівського району Рівненської області площею 3052 м2 вартістю на момент набуття 5 тис. 900 грн, земельну ділянку у с. Світязь Шацького району площею 2310 м2 вартістю 53 тис. 950 грн, земельну ділянку у Луцьку площею 2145 м2 вартістю 286 тис. 186 грн, земельну ділянку в смт Шацьк площею 800 м2 вартістю 29 тис. 368 грн, земельну ділянку у с. Згорани Любомльського району площею 2000 м2 вартістю 41 тис. 580 грн та земельну ділянку у Луцьку площею 25 м2 вартістю 7 тис. 923 грн.
Представник фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Артем Запотоцький зазначив у своїй декларації 5 земельних ділянок. Серед них земельна ділянка у Луцьку площею 262 м2 вартістю 103 тис. 485 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 1000 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1000 м2 вартістю на момент набуття 1 тис. 170 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 474 м2 вартістю 380 тис. грн і земельна ділянка у с. Забороль Луцького району площею 1033 м2 (вартість не зазначено).
Так само 5 земельних ділянок задекларував і представник фракції «Об’єднання «Самопоміч» Микола Собуцький. Відтак, його родина володіє: земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 32518 м2 вартістю 205 тис. 620 грн, земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 2800 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 28000 м2 вартістю 177 тис. 52 грн, земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 30200 м2 вартістю 190 тис. 963 грн та земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 30080 м2 вартістю 190 тис. 255 грн.
Також 5 земельних ділянок міститься і у декларації позафракційного депутата Луцькради Аркадія Соломатіна, зокрема: земельна ділянка у с. Пульмо Шацького району площею 1200 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1025 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Липляни Ківерцівського району площею 500 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Липляни Ківерцівського району площею 500 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 980 м2 (вартість не вказано).
Представник фракції «Об’єднання «Самопоміч» Тарас Шляхтич вказав у своїй декларації земельну ділянку у смт Шацьк площею 800 м2 вартістю на момент набуття 13 тис. 432 грн, земельну ділянку у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1200 м2 вартістю на момент набуття 29 тис. грн, земельну ділянку у с. Попасна Попаснянського району Луганської області площею 363 м2 (вартість не зазначено) і земельну ділянку у с. Попасна Попаснянського району Луганської області площею 1000 м2 (вартість не зазначено).
Стільки ж земельних ділянок задекларував і представник фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Сергій Балицький. Його родина володіє земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 1128 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 1938 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 950 м2 (вартість не вказано) та земельною ділянкою у с. Липини Луцького району площею 960 м2 вартістю на момент набуття 26 тис. 458 грн.
Також 4 земельні ділянки міститься у декларації представника фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Олександра Кравченка – земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 1200 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Лище Луцького району площею 600 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Липини Луцького району площею 1310 м2 вартістю 20 тис. грн на момент набуття, земельна ділянка у с. Веселе Луцького району площею 19999 м2 (вартість не зазначено).
Ще чотири земельні ділянки задекларувала представниця фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Вікторія Побережна – земельну ділянку у Луцьку площею 121,7 м2 (вартість не вказано), земельну ділянку у с. Струмівка Луцького району площею 600 м2 вартістю 6 тис. 850 грн на момент набуття, земельну ділянку у Луцьку площею 378 м2 (вартість не вказано) і земельну ділянку у с. Романів Луцького району площею 2000 м2 (вартість не вказано).
По три земельні ділянки задекларували представник фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Юрій Безпятко та позафракційний Костянтин Петрочук. Першому належать: земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 3400 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 1200 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 30413 м2 вартістю на момент набуття 54 тис. 834 грн. У декларації другого вказані: земельна ділянка у Луцьку площею 765 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Голишів Луцького району площею 503 м2 вартістю 2 тис. 883 грн на момент набуття і земельна ділянка у с. Голишів Луцького району площею 1196 м2 вартістю 7 тис. 176 грн.
Дві земельні ділянки належать відповідно до поданої декларації родині представниці фракції ВО «Батьківщина» Майї Шостак – земельна ділянка у Луцьку площею 830 м2 (вартість не зазначено) та земельна ділянка у с. Тарасове Луцького району площею 1041 м2 (вартість не вказано).
Одразу 13 депутатів Луцької міської ради задекларували по 1 земельній ділянці. Так, родині Богдана Богоноса (фракція ВО «Свобода») належить земельна ділянка у с. Великий Омеляник Луцького району площею 80000 м2 (вартість не зазначено); Миколи Федіка (фракція ВО «Свобода») – земельна ділянка у с. Струмівка Луцького району площею 1200 м2 вартістю 81 тис. 636 грн; Олександра Лазуки (фракція «Громадський рух «Народний контроль») – земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 1000 м2 (вартість не зазначено); Анни Мовяк (фракція «Громадський рух «Народний контроль»)– земельна ділянка у м. Ківерці площею 952 м2 (вартість не вказано); Алли Надточій (фракція «Об’єднання «Самопоміч»)– земельна ділянка у с. Коршів Луцького району площею 1200 м2 (вартість не зазаначено); Орисі Залевської (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Підгайці Луцького району площею 1299 м2 (вартість не вказано); Ігоря Поліщука (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Поляна Турійського району площею 550 м2 (вартість не зазначено); Микити Рабана (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у Луцьку площею 927 м2 (вартість не вказано); Сергія Савчука (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Новостав Луцького району площею 0,12 м2 вартістю 1 грн; Бориса Смаля (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Галичани Горохівського району площею 42490 м2 (вартість не вказано); Сергія Шкоди (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у Луцьку площею 1000 м2 (вартість не вказано); Андрія Авраменка (позафракційний) – земельна ділянка у с. Верхівка Луцького району площею 2457 м2 вартістю 88 тис. 200 грн; Миколи Яручика (позафракційний) – земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 2070 м2 (вартість не зазначено).
Разом з тим, 15 депутатів Луцької міської ради не задекларували жодної земельної ділянки. Серед таких депутатів: Наталія Бунда (фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Андрій Козюра і Григорій Пустовіт (фракція ВО «Батьківщина»), Віктор Ящук, Микола Романюкі Андрій Білан (фракція ВО «Свобода»), Павло Данильчук (фракція «Громадський рух «Народний контроль»), Юлія Вусенко (фракція «Об’єднання «Самопоміч»), Петро Бойко, Олександр Волинець, Юлія Дацюк, Микола Дендіберін, Тетяна Янчук (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»), Сергій Була та Олександр Козлюк (позафракційні).
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Відповідні дані отримали аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (далі – ЦПАВК), проаналізувавши декларації місцевих обранців, оприлюднені на сайті НАЗК у 2019 році, – повідомляють у ЦПАВК.
Так, найбільше земельних ділянок вказав у своїй декларації депутат із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Петро Нестерук – 16. Зокрема, у його декларації зазначені: земельна ділянка у Луцьку площею 100 м2 вартістю 17 тисяч 106 гривень, земельна ділянка у Луцьку площею 509 м2 вартістю 66 тисяч 329 гривень, земельна ділянка у селі Смоляри-Світязькі Шацького району площею 4000 м2 вартістю 4 тисячі 498 гривень, земельна ділянка у селі Смоляри-Світязькі Шацького району площею 1000 м2 вартістю 22 титячі 530 гривень, земельна ділянка у селі. Світязь Шацького району площею 670 м2 вартістю 48 тисяч 960 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 1011 м2 вартістю 29 тисяч 481 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 9000 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 500 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 8 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 11 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 25 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 3 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 11 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Адамчуки Шацького району площею 1800 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 900 м2 вартістю 154 тисячі 251 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 6000 м2 вартістю 13 тисяч 404 гривні.
Його колега по фракції Андрій Покровський задекларував 11 земельних ділянок. Зокрема, родина депутата володіє: земельною ділянкою у Луцьку площею 381 м2 вартістю 103 тис. 443 грн, земельною ділянкою у Луцьку площею 423 м2 вартістю 109 тис. 554 грн, земельною ділянкою у Луцьку площею 143 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у Луцьку площею 790 м2 (вартість не вказано), земельною ділянкою у Луцьку площею 4101 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2443 м2 вартістю 24 тис. 88 грн, земельною ділянкою у с. Рованіці Луцького району площею 2405 м2 вартістю 23 тис. 713 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2057 м2 вартістю 20 тис. 282 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2477 м2 вартістю 24 тис. 423 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2456 м2 вартістю 24 тис. 216 грн та земельною ділянкою у Луцьку площею 11400 м2 вартістю 1 млн 755 тис. 578 грн.
10 земельних ділянок вказав у своїй декларації позафракційний депутат Євгеній Ткачук. Зокрема, ним задекларовані: земельна ділянка у Ківерцівському районі площею 12799 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцькому районі площею 10905 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 16 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 2635 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцьку площею 1239 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцьку площею 302 м2 вартістю 133 тис. 735 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 700 м2 вартістю 118 тис. 573 грн на момент надбання, земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 900 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 900 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 453 м2 вартістю 191 тис. 837 грн.
Представник фракції ВО «Батьківщина» у Луцькій міській раді Валерій Бондарук задекларував 6 земельних ділянок, зокрема: земельну ділянку у с. Товпижин Демидівського району Рівненської області площею 3052 м2 вартістю на момент набуття 5 тис. 900 грн, земельну ділянку у с. Світязь Шацького району площею 2310 м2 вартістю 53 тис. 950 грн, земельну ділянку у Луцьку площею 2145 м2 вартістю 286 тис. 186 грн, земельну ділянку в смт Шацьк площею 800 м2 вартістю 29 тис. 368 грн, земельну ділянку у с. Згорани Любомльського району площею 2000 м2 вартістю 41 тис. 580 грн та земельну ділянку у Луцьку площею 25 м2 вартістю 7 тис. 923 грн.
Представник фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Артем Запотоцький зазначив у своїй декларації 5 земельних ділянок. Серед них земельна ділянка у Луцьку площею 262 м2 вартістю 103 тис. 485 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 1000 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1000 м2 вартістю на момент набуття 1 тис. 170 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 474 м2 вартістю 380 тис. грн і земельна ділянка у с. Забороль Луцького району площею 1033 м2 (вартість не зазначено).
Так само 5 земельних ділянок задекларував і представник фракції «Об’єднання «Самопоміч» Микола Собуцький. Відтак, його родина володіє: земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 32518 м2 вартістю 205 тис. 620 грн, земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 2800 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 28000 м2 вартістю 177 тис. 52 грн, земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 30200 м2 вартістю 190 тис. 963 грн та земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 30080 м2 вартістю 190 тис. 255 грн.
Також 5 земельних ділянок міститься і у декларації позафракційного депутата Луцькради Аркадія Соломатіна, зокрема: земельна ділянка у с. Пульмо Шацького району площею 1200 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1025 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Липляни Ківерцівського району площею 500 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Липляни Ківерцівського району площею 500 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 980 м2 (вартість не вказано).
Представник фракції «Об’єднання «Самопоміч» Тарас Шляхтич вказав у своїй декларації земельну ділянку у смт Шацьк площею 800 м2 вартістю на момент набуття 13 тис. 432 грн, земельну ділянку у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1200 м2 вартістю на момент набуття 29 тис. грн, земельну ділянку у с. Попасна Попаснянського району Луганської області площею 363 м2 (вартість не зазначено) і земельну ділянку у с. Попасна Попаснянського району Луганської області площею 1000 м2 (вартість не зазначено).
Стільки ж земельних ділянок задекларував і представник фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Сергій Балицький. Його родина володіє земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 1128 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 1938 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 950 м2 (вартість не вказано) та земельною ділянкою у с. Липини Луцького району площею 960 м2 вартістю на момент набуття 26 тис. 458 грн.
Також 4 земельні ділянки міститься у декларації представника фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Олександра Кравченка – земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 1200 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Лище Луцького району площею 600 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Липини Луцького району площею 1310 м2 вартістю 20 тис. грн на момент набуття, земельна ділянка у с. Веселе Луцького району площею 19999 м2 (вартість не зазначено).
Ще чотири земельні ділянки задекларувала представниця фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Вікторія Побережна – земельну ділянку у Луцьку площею 121,7 м2 (вартість не вказано), земельну ділянку у с. Струмівка Луцького району площею 600 м2 вартістю 6 тис. 850 грн на момент набуття, земельну ділянку у Луцьку площею 378 м2 (вартість не вказано) і земельну ділянку у с. Романів Луцького району площею 2000 м2 (вартість не вказано).
По три земельні ділянки задекларували представник фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Юрій Безпятко та позафракційний Костянтин Петрочук. Першому належать: земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 3400 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 1200 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 30413 м2 вартістю на момент набуття 54 тис. 834 грн. У декларації другого вказані: земельна ділянка у Луцьку площею 765 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Голишів Луцького району площею 503 м2 вартістю 2 тис. 883 грн на момент набуття і земельна ділянка у с. Голишів Луцького району площею 1196 м2 вартістю 7 тис. 176 грн.
Дві земельні ділянки належать відповідно до поданої декларації родині представниці фракції ВО «Батьківщина» Майї Шостак – земельна ділянка у Луцьку площею 830 м2 (вартість не зазначено) та земельна ділянка у с. Тарасове Луцького району площею 1041 м2 (вартість не вказано).
Одразу 13 депутатів Луцької міської ради задекларували по 1 земельній ділянці. Так, родині Богдана Богоноса (фракція ВО «Свобода») належить земельна ділянка у с. Великий Омеляник Луцького району площею 80000 м2 (вартість не зазначено); Миколи Федіка (фракція ВО «Свобода») – земельна ділянка у с. Струмівка Луцького району площею 1200 м2 вартістю 81 тис. 636 грн; Олександра Лазуки (фракція «Громадський рух «Народний контроль») – земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 1000 м2 (вартість не зазначено); Анни Мовяк (фракція «Громадський рух «Народний контроль»)– земельна ділянка у м. Ківерці площею 952 м2 (вартість не вказано); Алли Надточій (фракція «Об’єднання «Самопоміч»)– земельна ділянка у с. Коршів Луцького району площею 1200 м2 (вартість не зазаначено); Орисі Залевської (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Підгайці Луцького району площею 1299 м2 (вартість не вказано); Ігоря Поліщука (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Поляна Турійського району площею 550 м2 (вартість не зазначено); Микити Рабана (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у Луцьку площею 927 м2 (вартість не вказано); Сергія Савчука (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Новостав Луцького району площею 0,12 м2 вартістю 1 грн; Бориса Смаля (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Галичани Горохівського району площею 42490 м2 (вартість не вказано); Сергія Шкоди (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у Луцьку площею 1000 м2 (вартість не вказано); Андрія Авраменка (позафракційний) – земельна ділянка у с. Верхівка Луцького району площею 2457 м2 вартістю 88 тис. 200 грн; Миколи Яручика (позафракційний) – земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 2070 м2 (вартість не зазначено).
Разом з тим, 15 депутатів Луцької міської ради не задекларували жодної земельної ділянки. Серед таких депутатів: Наталія Бунда (фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність»), Андрій Козюра і Григорій Пустовіт (фракція ВО «Батьківщина»), Віктор Ящук, Микола Романюкі Андрій Білан (фракція ВО «Свобода»), Павло Данильчук (фракція «Громадський рух «Народний контроль»), Юлія Вусенко (фракція «Об’єднання «Самопоміч»), Петро Бойко, Олександр Волинець, Юлія Дацюк, Микола Дендіберін, Тетяна Янчук (фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»), Сергій Була та Олександр Козлюк (позафракційні).
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Коментарі 1
Хай би то Соломатін розказав як піти в ато на два місяці а потім отримати землю в Пульмо.
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