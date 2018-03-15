Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради

64% депутатів Луцької міської ради вказали у своїх деклараціях 95 земельних ділянок, натомість, 36% - не вказали жодної.Відповідні дані отримали аналітики Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (далі – ЦПАВК), проаналізувавши декларації місцевих обранців, оприлюднені на сайті НАЗК у 2019 році, – повідомляють у ЦПАВК.Так, найбільше земельних ділянок вказав у своїй декларації депутат із фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність»– 16. Зокрема, у його декларації зазначені: земельна ділянка у Луцьку площею 100 м2 вартістю 17 тисяч 106 гривень, земельна ділянка у Луцьку площею 509 м2 вартістю 66 тисяч 329 гривень, земельна ділянка у селі Смоляри-Світязькі Шацького району площею 4000 м2 вартістю 4 тисячі 498 гривень, земельна ділянка у селі Смоляри-Світязькі Шацького району площею 1000 м2 вартістю 22 титячі 530 гривень, земельна ділянка у селі. Світязь Шацького району площею 670 м2 вартістю 48 тисяч 960 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 1011 м2 вартістю 29 тисяч 481 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 9000 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 500 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 8 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 11 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 25 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 3 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 11 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у селі Адамчуки Шацького району площею 1800 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 900 м2 вартістю 154 тисячі 251 гривень, земельна ділянка у селі Світязь Шацького району площею 6000 м2 вартістю 13 тисяч 404 гривні.Його колега по фракціїзадекларував 11 земельних ділянок. Зокрема, родина депутата володіє: земельною ділянкою у Луцьку площею 381 м2 вартістю 103 тис. 443 грн, земельною ділянкою у Луцьку площею 423 м2 вартістю 109 тис. 554 грн, земельною ділянкою у Луцьку площею 143 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у Луцьку площею 790 м2 (вартість не вказано), земельною ділянкою у Луцьку площею 4101 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2443 м2 вартістю 24 тис. 88 грн, земельною ділянкою у с. Рованіці Луцького району площею 2405 м2 вартістю 23 тис. 713 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2057 м2 вартістю 20 тис. 282 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2477 м2 вартістю 24 тис. 423 грн, земельною ділянкою у с. Рованці Луцького району площею 2456 м2 вартістю 24 тис. 216 грн та земельною ділянкою у Луцьку площею 11400 м2 вартістю 1 млн 755 тис. 578 грн.10 земельних ділянок вказав у своїй декларації позафракційний депутат. Зокрема, ним задекларовані: земельна ділянка у Ківерцівському районі площею 12799 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцькому районі площею 10905 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 16 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 2635 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцьку площею 1239 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у Луцьку площею 302 м2 вартістю 133 тис. 735 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 700 м2 вартістю 118 тис. 573 грн на момент надбання, земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 900 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 900 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 453 м2 вартістю 191 тис. 837 грн.Представник фракції ВО «Батьківщина» у Луцькій міській радізадекларував 6 земельних ділянок, зокрема: земельну ділянку у с. Товпижин Демидівського району Рівненської області площею 3052 м2 вартістю на момент набуття 5 тис. 900 грн, земельну ділянку у с. Світязь Шацького району площею 2310 м2 вартістю 53 тис. 950 грн, земельну ділянку у Луцьку площею 2145 м2 вартістю 286 тис. 186 грн, земельну ділянку в смт Шацьк площею 800 м2 вартістю 29 тис. 368 грн, земельну ділянку у с. Згорани Любомльського району площею 2000 м2 вартістю 41 тис. 580 грн та земельну ділянку у Луцьку площею 25 м2 вартістю 7 тис. 923 грн.Представник фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Артем Запотоцький зазначив у своїй декларації 5 земельних ділянок. Серед них земельна ділянка у Луцьку площею 262 м2 вартістю 103 тис. 485 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 1000 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1000 м2 вартістю на момент набуття 1 тис. 170 грн, земельна ділянка у Луцьку площею 474 м2 вартістю 380 тис. грн і земельна ділянка у с. Забороль Луцького району площею 1033 м2 (вартість не зазначено).Так само 5 земельних ділянок задекларував і представник фракції «Об’єднання «Самопоміч». Відтак, його родина володіє: земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 32518 м2 вартістю 205 тис. 620 грн, земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 2800 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 28000 м2 вартістю 177 тис. 52 грн, земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 30200 м2 вартістю 190 тис. 963 грн та земельною ділянкою у с. Коршів Луцького району площею 30080 м2 вартістю 190 тис. 255 грн.Також 5 земельних ділянок міститься і у декларації позафракційного депутата Луцькради, зокрема: земельна ділянка у с. Пульмо Шацького району площею 1200 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1025 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Липляни Ківерцівського району площею 500 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Липляни Ківерцівського району площею 500 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у Луцьку площею 980 м2 (вартість не вказано).Представник фракції «Об’єднання «Самопоміч»вказав у своїй декларації земельну ділянку у смт Шацьк площею 800 м2 вартістю на момент набуття 13 тис. 432 грн, земельну ділянку у с. Кульчин Ківерцівського району площею 1200 м2 вартістю на момент набуття 29 тис. грн, земельну ділянку у с. Попасна Попаснянського району Луганської області площею 363 м2 (вартість не зазначено) і земельну ділянку у с. Попасна Попаснянського району Луганської області площею 1000 м2 (вартість не зазначено).Стільки ж земельних ділянок задекларував і представник фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП». Його родина володіє земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 1128 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 1938 м2 (вартість не зазначено), земельною ділянкою у с. Прилуцьке Ківерцівського району площею 950 м2 (вартість не вказано) та земельною ділянкою у с. Липини Луцького району площею 960 м2 вартістю на момент набуття 26 тис. 458 грн.Також 4 земельні ділянки міститься у декларації представника фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»– земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 1200 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Лище Луцького району площею 600 м2 (вартість не вказано), земельна ділянка у с. Липини Луцького району площею 1310 м2 вартістю 20 тис. грн на момент набуття, земельна ділянка у с. Веселе Луцького району площею 19999 м2 (вартість не зазначено).Ще чотири земельні ділянки задекларувала представниця фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Вікторія Побережна – земельну ділянку у Луцьку площею 121,7 м2 (вартість не вказано), земельну ділянку у с. Струмівка Луцького району площею 600 м2 вартістю 6 тис. 850 грн на момент набуття, земельну ділянку у Луцьку площею 378 м2 (вартість не вказано) і земельну ділянку у с. Романів Луцького району площею 2000 м2 (вартість не вказано).По три земельні ділянки задекларували представник фракції «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»та позафракційний. Першому належать: земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 3400 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 1200 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Боратин Луцького району площею 30413 м2 вартістю на момент набуття 54 тис. 834 грн. У декларації другого вказані: земельна ділянка у Луцьку площею 765 м2 (вартість не зазначено), земельна ділянка у с. Голишів Луцького району площею 503 м2 вартістю 2 тис. 883 грн на момент набуття і земельна ділянка у с. Голишів Луцького району площею 1196 м2 вартістю 7 тис. 176 грн.Дві земельні ділянки належать відповідно до поданої декларації родині представниці фракції ВО «Батьківщина»– земельна ділянка у Луцьку площею 830 м2 (вартість не зазначено) та земельна ділянка у с. Тарасове Луцького району площею 1041 м2 (вартість не вказано).Одразу 13 депутатів Луцької міської ради задекларували по 1 земельній ділянці. Так, родині(фракція ВО «Свобода») належить земельна ділянка у с. Великий Омеляник Луцького району площею 80000 м2 (вартість не зазначено);(фракція ВО «Свобода») – земельна ділянка у с. Струмівка Луцького району площею 1200 м2 вартістю 81 тис. 636 грн;(фракція «Громадський рух «Народний контроль») – земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 1000 м2 (вартість не зазначено);(фракція «Громадський рух «Народний контроль»)– земельна ділянка у м. Ківерці площею 952 м2 (вартість не вказано);(фракція «Об’єднання «Самопоміч»)– земельна ділянка у с. Коршів Луцького району площею 1200 м2 (вартість не зазаначено);(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Підгайці Луцького району площею 1299 м2 (вартість не вказано);(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Поляна Турійського району площею 550 м2 (вартість не зазначено);(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у Луцьку площею 927 м2 (вартість не вказано);(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Новостав Луцького району площею 0,12 м2 вартістю 1 грн;(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у с. Галичани Горохівського району площею 42490 м2 (вартість не вказано);(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП») – земельна ділянка у Луцьку площею 1000 м2 (вартість не вказано);(позафракційний) – земельна ділянка у с. Верхівка Луцького району площею 2457 м2 вартістю 88 тис. 200 грн;(позафракційний) – земельна ділянка у с. Рованці Луцького району площею 2070 м2 (вартість не зазначено).Разом з тим, 15 депутатів Луцької міської ради не задекларували жодної земельної ділянки. Серед таких депутатів:(фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність»),т (фракція ВО «Батьківщина»),(фракція ВО «Свобода»),(фракція «Громадський рух «Народний контроль»),(фракція «Об’єднання «Самопоміч»),(фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»),та(позафракційні).