Трьом волинянам, які зрізали дуб, «світить» до 5 років тюрми





Про це повідомляє



Так, ввечері 20 серпня двоє 19-річних мешканців села Берестяни та ще один раніше судимий за незаконну порубку дерев одноліток із села Карпилівка приїхали в ліс на позашляховику, незаконно зрізали дуб та почали розпилювати його на метрові колоди.



Працівники лісової охорони Ківерцівського лісгоспу спіймали "на гарячому" браконьєрів.



Внаслідок протиправних дій незаконних лісорубів Державному підприємству «Ківерцівське лісове господарство» заподіяли матеріальну шкоду на суму понад 19 тисяч гривень.



Усіх трьох молодиків обвинувачують у вчиненні за попередньою змовою групою осіб незаконної порубки дерева у лісі, що заподіяло істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 246 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.



Зауважують, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох мешканців Ківерцівського району судитимуть за незаконну порубку дуба.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Так, ввечері 20 серпня двоє 19-річних мешканців села Берестяни та ще один раніше судимий за незаконну порубку дерев одноліток із села Карпилівка приїхали в ліс на позашляховику, незаконно зрізали дуб та почали розпилювати його на метрові колоди.Працівники лісової охорони Ківерцівського лісгоспу спіймали "на гарячому" браконьєрів.Внаслідок протиправних дій незаконних лісорубів Державному підприємству «Ківерцівське лісове господарство» заподіяли матеріальну шкоду на суму понад 19 тисяч гривень.Усіх трьох молодиків обвинувачують у вчиненні за попередньою змовою групою осіб незаконної порубки дерева у лісі, що заподіяло істотну шкоду (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 246 КК України) і невдовзі вони постануть перед судом.Зауважують, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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