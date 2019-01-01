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У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»*

У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»*
Протягом трьох днів професіонали в ТРЦ «ПортCity» навчать усіх бажаючих бути гарними, тримати форму та обрати власний стиль, а покази від кращих магазинів дозволять модницям та модникам Луцька бути в тренді та обирати лише актуальні фасони та кольори. В завершення насичених днів усі учасники та гості події зможуть виграти цінні подарунки, сертифікати та навіть подорож до Мілану!

Отож:

27 вересня 15:00 - 19:00

- кастинг серед усіх бажаючих ((хлопці, дівчата, діти), реєстрація на кастинг на місці (1 поверх ТРЦ)
- Лекція про здорове харчування
- Курс дефіле від викладачів модельного агентства
- Лекція/практикум «перші кроки до моделінгу

28 вересня 12:00 - 19:00

- Лекція/практикум від візажиста
- Лекція/практикум від стиліста)
- Фото та відео сесія
- Покази від кращих магазинів ТРЦ
- Півфінал: вибір кращих 6 претендентів за результатами двох днів

29 вересня 10:00 – 18:00

- On-line голосування за претендентів на сторінці ТРЦ
- Розважальна програма
- Розіграш подарунків
- Зірковий гість
- Нагородження переможця/ниці за результатами голосування подорожжю в Мілан (той чи та, хто набере максимальну кількість лайків).

У «ПортCity» відбудуться «Fashion Days»*

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Теги: ПортCity
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