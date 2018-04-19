«Протилежний Погляд LIVE»: хто зможе продавати та купувати українську землю. АНОНС. ВІДЕО

Уряд схвалив законопроект про проведення земельної реформи та відкриття ринку землі.Тепер питання продажу землі сільгоспризначення, яке 18 років було мораторієм, нарешті зрушило з мертвої точки.Яким буде ринок землі та коли українці зможуть продавати свої паї? Чи варто боятись іноземців та чи існує загроза, що землю скуповуватимуть лише олігархи?Як вплине зняття мораторію на вітчизняних аграріїв та який це матиме ефект на ріст економіки України дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» у четвер, 26 вересня, о 20:00 на «12» телеканалі.