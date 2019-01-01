У гіпермаркеті «Там Там» запрошують продегустувати солодощі від ТМ «БКК»*
Сьогодні, 19:38
Протягом двох днів у гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» проходитиме дегустація солодкої продукції від ТМ «БКК».
«Приходьте покуштувати неймовірний арахісовий торт «Маракеш», бісквітний «Празький з вишнею» та неперевершені французькі тістечка з манго. А ще, діє акція «Чашка в подарунок за покупку на 250 грн», – запрошують у гіпермаркеті гостей.
Дегустація відбудеться 27 вересня 2019 з 16:00 та 28 вересня 2019 з 12:00.
«Завітайте, буде смачно», – йдеться у повідомленні.
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«Приходьте покуштувати неймовірний арахісовий торт «Маракеш», бісквітний «Празький з вишнею» та неперевершені французькі тістечка з манго. А ще, діє акція «Чашка в подарунок за покупку на 250 грн», – запрошують у гіпермаркеті гостей.
Дегустація відбудеться 27 вересня 2019 з 16:00 та 28 вересня 2019 з 12:00.
«Завітайте, буде смачно», – йдеться у повідомленні.
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