У гіпермаркеті «Там Там» запрошують продегустувати солодощі від ТМ «БКК»*





«Приходьте покуштувати неймовірний арахісовий торт «Маракеш», бісквітний «Празький з вишнею» та неперевершені французькі тістечка з манго. А ще, діє акція «Чашка в подарунок за покупку на 250 грн», – запрошують у гіпермаркеті гостей.



Дегустація відбудеться 27 вересня 2019 з 16:00 та 28 вересня 2019 з 12:00.



«Завітайте, буде смачно», – йдеться у повідомленні.





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