На Волині шукають керівників трьох комунальних закладів
Сьогодні, 17:01
Невдовзі оголосять конкурси на заміщення вакантних посад очільників комунальних закладів Волинської області.
Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини.
Як повідомила заступниця керівника справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, 1 жовтня закінчується термін дії контрактів очільників трьох комунальних закладів області:
- директора Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Богдана Бальбузи;
- директорки Волинського обласного еколого-натуралістичного центру управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Валентини Остапчук;
- директора Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Богдана Гудими.
Як вказала Мирослава Якимчук, очільники зарекомендували себе на посадах як відмінні керівники.
Отож, запропонували припинити дію контрактів, призначити згаданих осіб виконувачами обов’язків, а також оголосити конкурси на заміщення вакантних посад.
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Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини.
Як повідомила заступниця керівника справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, 1 жовтня закінчується термін дії контрактів очільників трьох комунальних закладів області:
- директора Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Богдана Бальбузи;
- директорки Волинського обласного еколого-натуралістичного центру управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Валентини Остапчук;
- директора Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Богдана Гудими.
Як вказала Мирослава Якимчук, очільники зарекомендували себе на посадах як відмінні керівники.
Отож, запропонували припинити дію контрактів, призначити згаданих осіб виконувачами обов’язків, а також оголосити конкурси на заміщення вакантних посад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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