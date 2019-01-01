На Волині шукають керівників трьох комунальних закладів





Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть



Як повідомила заступниця керівника справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, 1 жовтня закінчується термін дії контрактів очільників трьох комунальних закладів області:



- директора Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Богдана Бальбузи;



- директорки Волинського обласного еколого-натуралістичного центру управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Валентини Остапчук;



- директора Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Богдана Гудими.



Як вказала Мирослава Якимчук, очільники зарекомендували себе на посадах як відмінні керівники.



Отож, запропонували припинити дію контрактів, призначити згаданих осіб виконувачами обов’язків, а також оголосити конкурси на заміщення вакантних посад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невдовзі оголосять конкурси на заміщення вакантних посад очільників комунальних закладів Волинської області.Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини Як повідомила заступниця керівника справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, 1 жовтня закінчується термін дії контрактів очільників трьох комунальних закладів області:- директора Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації- директорки Волинського обласного еколого-натуралістичного центру управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації- директора Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенівЯк вказала Мирослава Якимчук, очільники зарекомендували себе на посадах як відмінні керівники.Отож, запропонували припинити дію контрактів, призначити згаданих осіб виконувачами обов’язків, а також оголосити конкурси на заміщення вакантних посад.

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