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На Волині шукають керівників трьох комунальних закладів

На Волині шукають керівників трьох комунальних закладів
Невдовзі оголосять конкурси на заміщення вакантних посад очільників комунальних закладів Волинської області.

Про це йшлося 25 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, - пишуть Волинські новини.

Як повідомила заступниця керівника справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук, 1 жовтня закінчується термін дії контрактів очільників трьох комунальних закладів області:

- директора Центру туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Богдана Бальбузи;

- директорки Волинського обласного еколого-натуралістичного центру управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Валентини Остапчук;

- директора Володимир-Волинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Богдана Гудими.

Як вказала Мирослава Якимчук, очільники зарекомендували себе на посадах як відмінні керівники.

Отож, запропонували припинити дію контрактів, призначити згаданих осіб виконувачами обов’язків, а також оголосити конкурси на заміщення вакантних посад.

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Теги: вакансії, посади, Волинь
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