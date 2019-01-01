У місті на Волині не курсуватимуть пільгові маршрутки





Про це



Зокрема, не курсуватиме пільговий транспорт за такими маршрутами:



- (6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник», «Шахтар»);



- (АС Нововолинськ – селище Благодатне).



Також повідомляють, з 20 жовтня не їздитиме автобус до міського кладовища (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 19 жовтня в місті Нововолинську припинять перевезення пасажирів до дачних масивів із соціальних (пільгових) маршрутів.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради Зокрема, не курсуватиме пільговий транспорт за такими маршрутами:- (6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник», «Шахтар»);- (АС Нововолинськ – селище Благодатне).Також повідомляють, з 20 жовтня не їздитиме автобус до міського кладовища (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський.

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