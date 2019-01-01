У місті на Волині не курсуватимуть пільгові маршрутки
Сьогодні, 17:30
З 19 жовтня в місті Нововолинську припинять перевезення пасажирів до дачних масивів із соціальних (пільгових) маршрутів.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Зокрема, не курсуватиме пільговий транспорт за такими маршрутами:
- (6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник», «Шахтар»);
- (АС Нововолинськ – селище Благодатне).
Також повідомляють, з 20 жовтня не їздитиме автобус до міського кладовища (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Зокрема, не курсуватиме пільговий транспорт за такими маршрутами:
- (6-ий Мікрорайон – Мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник», «Шахтар»);
- (АС Нововолинськ – селище Благодатне).
Також повідомляють, з 20 жовтня не їздитиме автобус до міського кладовища (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський.
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