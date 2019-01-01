Ексгравець луцької «Волині» перейшов до футбольного клубу в Криму





Найзірковішим новобранцем став ексгравець луцької «Волині» та молодіжної збірної України Редван Мемешев, який, до речі, є вихованцем «Кримтеплиці», - пише видання



До Луцька Редван перебрався у 2013 році на правах вільного агента. 1 листопада 2013 року у домашньому матчі «Волині» проти донецького «Шахтаря» Мемешев відзначився «дублем» і приніс перемогу «хрестоносцям» з рахунком 2:0. Це були дебютні голи Редвана в українській прем’єр-лізі. Після вильоту «Волині» з елітного дивізіону Мемешев у 2017 році перейшов до львівських «Карпат», а через півроку підписав контракт із «Дніпром-1», ще через трохи став гравцем білоруської «Славії» з Мозиря. Однак і тут Мемешев практично не потрапляв до основного складу, й наприкінці літа вирішив повернутися в Україну, проте не в офіційний чемпіонат, а на анексований Росією півострів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середині серпня кримський футбольний клуб «Кримтеплиця», який виступає у такому собі чемпіонаті Кримського футбольного союзу, представив одразу десятьох новачків.Найзірковішим новобранцем став ексгравець луцької «Волині» та молодіжної збірної України, який, до речі, є вихованцем «Кримтеплиці», - пише видання Вісник. До Луцька Редван перебрався у 2013 році на правах вільного агента. 1 листопада 2013 року у домашньому матчі «Волині» проти донецького «Шахтаря» Мемешев відзначився «дублем» і приніс перемогу «хрестоносцям» з рахунком 2:0. Це були дебютні голи Редвана в українській прем’єр-лізі. Після вильоту «Волині» з елітного дивізіону Мемешев у 2017 році перейшов до львівських «Карпат», а через півроку підписав контракт із «Дніпром-1», ще через трохи став гравцем білоруської «Славії» з Мозиря. Однак і тут Мемешев практично не потрапляв до основного складу, й наприкінці літа вирішив повернутися в Україну, проте не в офіційний чемпіонат, а на анексований Росією півострів.

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