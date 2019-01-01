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Найстарший лісівник Волині розповів, чи є гриби у лісах області

Найстарший лісівник Волині розповів, чи є гриби у лісах області
Тихе полювання мало би бути в розпалі, однак погодні умови цього року не сприяють росту грибів. Якщо минулого року сторінки Facebook волинян рясніли світлинами лісового улову, то цього року – затишшя.

Про те, чи є гриби в лісі «Конкуренту» розповів найстарший лісівник Волинської області Дмитро Захарчук.

«Грибів немає! Цього року їх практично не було. Немає ані маслюків, ані лисичок. Прокидалися гриби два місяців тому, а зараз немає дощів, засуха і нічого немає», – каже лісівник.

Знавець каже, маслюки та білі можуть ще бути, якщо випадуть дощі. При тім, дощі – зі Сходу, теплі. Якщо ж дощі будуть із Заходу, то грибів можна не чекати.

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Теги: грибний сезон, найстарший лісівник Волині
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