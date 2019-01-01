«Європейська Солідарність» закликає підприємців вимагати від депутатів скасування законів про касові апарати





Про це сказала депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, що охоплює діяльність малого і середнього бізнесу, інформує



«Очевидно їх (ред. постанови) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від «Слуги народу», – зауважила Ніна Южаніна.



Крім цього, вона закликала, попрацювати на місцях з депутатами на мажоритарних округах, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.



«Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з вами з ініціативою напрацювати норми законодавства, які ми зможемо імплементувати. Ми напрацюємо спільно з вами той закон, який точно можна впровадити. І таким чином вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій», – наголосила парламентар.



Також вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий. І подібні дії влади - в інтересах підвищити конкурентоспроможності торговельних мереж.



«Ви, насправді, сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж наприклад у рітейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мережах, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас», – додала парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Європейська Солідарність» закликала підприємців долучитися до збору підписів за підтримку постанови про скасування законів 1053 та 1073. Також закликала до напрацювання нового закону, який візьме до уваги інтереси бізнесу.Про це сказала депутат фракції політичної партії «Європейська Солідарність»під час круглого столу щодо законодавчих ініціатив, що охоплює діяльність малого і середнього бізнесу, інформує пресслужба політичної партії. «Очевидно їх (ред. постанови) підтримають ті 40% наших колег, які не голосували за ухвалення цих законів. Але нам не вистачить 226 голосів, і нам потрібно декілька десятків голосів від «Слуги народу», – зауважила Ніна Южаніна.Крім цього, вона закликала, попрацювати на місцях з депутатами на мажоритарних округах, донести їм точку зору підприємців і переконати, що була допущена велика помилка.«Якщо ми скасуємо ці закони, то виступимо з вами з ініціативою напрацювати норми законодавства, які ми зможемо імплементувати. Ми напрацюємо спільно з вами той закон, який точно можна впровадити. І таким чином вирішимо проблему всіх сторін, але точно не за рахунок мікробізнесу, мікропідприємців. Щоб дати можливість працювати в нашій країні, а не в іншій», – наголосила парламентар.Також вона зазначила, що податковий тиск на малий бізнес пропорційно вищий, ніж на великий. І подібні дії влади - в інтересах підвищити конкурентоспроможності торговельних мереж.«Ви, насправді, сплачуєте і у вас податкове навантаження більше, ніж наприклад у рітейлі. Якби зараз на цей круглий стіл ми запросили інформацію щодо податкового навантаження великих торговельних мережах, які торгують продовольчими і непродовольчими товарами, то воно точно менше, ніж у вас», – додала парламентар.

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