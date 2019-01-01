У Луцьку розпочався перший в Україні тренінг з основ та практик керування ризиками у лісовій галузі

Сьогодні, 25 вересня, у Луцьку розпочався перший в Україні дводенний масштабний тренінг-семінар для лісівників області та працівників підприємств-підрядників лісової галузі.Навчальний тренінг: «Основи та практика керування ризиками небезпек, формування ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників у лісовій галузі» триває у приміщенні Passage Interdit.Семінар організовано Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства спільно з Держлісагентством України та журналом «Охорона праці».Головний редактор журналу «Охорона праці»розповів, що йтиметься про найважливіше – збереження життя та здоров’я людей, які працюють у лісі та на виробництві.«Величезна відповідальність лежить на плечах керівників підприємств. Люди щодня перебувають у зоні ризику. Убезпечити їхнє життя в умовах, коли зростають ризики, змінюються умови виробництва, динаміка життя, дуже важко», - зазначає Дмитро Матвійчук.Тож захід спрямований саме на здобуття знань про те, як зорієнтуватися у певній критичній ситуації, як поводити себе максимально безпечно.«В грудні 2018 року Урядом ухвалено Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні та план заходів з її реалізації», – акцентував головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства УкраїниТакож він додав, що триває робота над новою редакцією Закону про охорону праці та інших законів, які імплементують у вітчизняне законодавство директиви ЄС та Конвенції МОП з питань безпеки та гігієни праці. Держлісагентство не може чекати, коли ці важливі матеріали будуть прийняті, тож розпочали роботу з реформування.Безпековий форум поки що унікальний у своєму роді, адже вперше разом з лісівниками у ньому беруть участь і приватні суб’єкти господарювання, що надають послуги по лісівництву. Також Волинь – фактично перша область, де стартує цей унікальний проект.В рамках заходу детально проаналізували ситуацію, яка є у лісовій галузі сьогодні, та окреслили головні напрямки щодо подальшої реалізації необхідного комплексу завдань для забезпечення належних умов праці.Заступник начальника обласного управління лісового та мисливського господарства, який курує роботу з організації безпечних умов праці, наголосив, що за 8 місяців цього року лісогосподарські підприємства області уже інвестували у цей напрямок 5,7 млн грн.«Державні підприємства Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства не ставлять у пріоритет виконання роботи будь-якою ціною. Адміністрація управління і зокрема начальник Олександр Кватирко в першу чергу акцентує на збереженні здоров’я та життя працівників», – запевнив Рибчинський.«Свідомість людей потрібно змінювати кардинально, небезпечних ситуацій потрібно запобігати, а не шукати причину, чому так сталося. Це і є основи ризикоорієнтованого підходу. І це має стати головним завданням і роботодавців, і працівників», – запевнив Дмитро Матвійчук.Одним із головних напрямків, який детально розглядали під час семінару, стала ухвалена урядом в грудні 2019 року концепція реформування системи управління охороною праці в Україні та план заходів із її реалізації. Спікери заходу надали необхідні консультації щодо особливостей та вимог, окреслених у новій редакції Закону про охорону праці, та інших законів, які імплементують у вітчизняне законодавство Директиви ЄС та Конвенції МОП з питань безпеки та гігієни праці.Учасників тренінгу протягом двох днів навчатимуть, як уникати виробничих втрат, розуміти суть небезпеки та ризику, оцінювати ризики та розробляти заходи для попередження травмування працівників, обирати безпечні методи роботи, виявляти корінні причини нещасних випадків та безпосередньо надавати домедичну допомогу потерпілим.Семінар є особливо корисним для керівників і фахівців, які бажають освоїти нові інструменти, новітні методики в галузі безпеки та гігієни праці, навчитись виявляти небезпеки та управляти ризиками на робочих місцях. Адже це дозволить суттєво знизити втрати на виробництві, а головне – зберегти здоров’я і життя працівників, поліпшити умови праці тощо.Викладачами лісівників на дводенному тренінгу стали міжнародний експерт, викладач і аудитор за стандартами ISO, професор МІМ-Київ, доктор технічних наук, фахівці Держлісагентства та Держпраці України.До того ж, кожен учасник отримає сертифікат про успішне завершення навчального тренінгу, а також коментарі до вимог стандартів ISO 45001:2018, ISO 31000:2018 та інші корисні навчальні матеріали.