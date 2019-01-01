Андрій Покровський наполягає на діалозі влади та бізнесу у Луцьку

Андрій Покровський закликав владу до постійного діалогу з підприємцями, які працюють на Центральному та Завокзальному ринках.



Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає



Так, у середу, 25 вересня, 63-та сесія Луцькради розпочалася із мітингу декількох сотень підприємців із "Центрального" та "Завокзального" ринків. Всі вони хотіли отримати від влади гарантії, що їх не позбавлять робочих місць. Пізніше від протестувальників обрали п'ятьох представників, які провели переговори із владцями.



Підприємцям пообіцяли створити переговорні групи та спільно вирішувати проблему переносу Центрального ринку. Своєю чергою Андрій Покровський вважає такий підхід правильним та закликає усі сторони до діалогу.







"Постійний має бути діалог, а не уривками. Тому я дуже сподіваюся, що відповідні представники влади цей діалог будуть підтримувати і доведуть ситуацію до зняття повного напруження. Я в першу чергу переймаюсь за долі людей, які працюють на цьому ринку. Тому я як депутат так само буду працювати в тому напрямку, щоб не було, як то кажуть, ніяких жертв у цьому питанні і щоб конструктивно влада разом із підприємцями довела цю справу до логічного завершення", - зауважує депутат.



Окрім цього, на сесії розглянули звіти щодо виконання програм. Зокрема, Андрій Покровський звернувся до директора департаменту економічної політики Бориса Смаля з питаннями щодо програми для співфінансування купівлі житла атовцям.



"Я переймаюсь програмою "50 на 50" від моменту її створення, роблю все для того, щоб вона виконувалась і працювала повністю. Тому що, зазначаю ще раз, на мою думку це самий ефективний метод підтримки наших воїнів", – зазначив Покровський.



Також Покровський запитав у Смаля, яким буде фінансування цих округів без депутатів. На що той відповів, що зараз у бюджеті коштів немає, але шукатимуть можливість фінансування з перевиконання міського бюджету. Однак додав, що округи без представництва не треба виокремлювати серед інших.



"Округи без депутатів - це важлива проблема для мене. Я не погоджуюсь з Борисом Смалем щодо того, що ці округи не потрібно виділяти. Їх в першу чергу потрібно виділяти економічно. Вони мають фінансово забезпечуватись так, як і інші округи в місті, тобто, як все місто. Але за дослідженнями ми знаємо, що ці округи в 16, 17, 18 роках не отримували дофінансування. Ситуацію треба вирівняти", – натомість зазначив Покровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської радизакликав владу до постійного діалогу з підприємцями, які працюють на Центральному та Завокзальному ринках.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу, передає Конкурент Так, у середу, 25 вересня, 63-та сесія Луцькради розпочалася із мітингу декількох сотень підприємців із "Центрального" та "Завокзального" ринків. Всі вони хотіли отримати від влади гарантії, що їх не позбавлять робочих місць. Пізніше від протестувальників обрали п'ятьох представників, які провели переговори із владцями.Підприємцям пообіцяли створити переговорні групи та спільно вирішувати проблему переносу Центрального ринку. Своєю чергою Андрій Покровський вважає такий підхід правильним та закликає усі сторони до діалогу."Постійний має бути діалог, а не уривками. Тому я дуже сподіваюся, що відповідні представники влади цей діалог будуть підтримувати і доведуть ситуацію до зняття повного напруження. Я в першу чергу переймаюсь за долі людей, які працюють на цьому ринку. Тому я як депутат так само буду працювати в тому напрямку, щоб не було, як то кажуть, ніяких жертв у цьому питанні і щоб конструктивно влада разом із підприємцями довела цю справу до логічного завершення", - зауважує депутат.Окрім цього, на сесії розглянули звіти щодо виконання програм. Зокрема, Андрій Покровський звернувся до директора департаменту економічної політикиз питаннями щодо програми для співфінансування купівлі житла атовцям."Я переймаюсь програмою "50 на 50" від моменту її створення, роблю все для того, щоб вона виконувалась і працювала повністю. Тому що, зазначаю ще раз, на мою думку це самий ефективний метод підтримки наших воїнів", – зазначив Покровський.Також Покровський запитав у Смаля, яким буде фінансування цих округів без депутатів. На що той відповів, що зараз у бюджеті коштів немає, але шукатимуть можливість фінансування з перевиконання міського бюджету. Однак додав, що округи без представництва не треба виокремлювати серед інших."Округи без депутатів - це важлива проблема для мене. Я не погоджуюсь з Борисом Смалем щодо того, що ці округи не потрібно виділяти. Їх в першу чергу потрібно виділяти економічно. Вони мають фінансово забезпечуватись так, як і інші округи в місті, тобто, як все місто. Але за дослідженнями ми знаємо, що ці округи в 16, 17, 18 роках не отримували дофінансування. Ситуацію треба вирівняти", – натомість зазначив Покровський.

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