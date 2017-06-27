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Капітан «Волині» піднявся на третю сходинку в рейтингу за кількістю зіграних матчів

Капітан «Волині» піднявся на третю сходинку в рейтингу за кількістю зіграних матчів
Матч проти харківського «Металіста 1925» став знаковим одразу для двох наших досвідчених та уже легендарних футболістів – Віталія Неділька та Сергія Сімініна.

Як відомо, поєєдинок відбувся у суботу, 21 вересня, - повідомляє прес-служба футбольного клубу.

Віталій Неділько у Харкові провів свій 200-й офіційний матч у складі «Волині». Нагадаємо, що Віталій з перервами виступає за наш клуб ще з 2003-го року, а у складі «хрестоносців» провів 78 матчів у Вищій лізі/Прем’єр-лізі, 106 – у Першій лізі, 2 «стики» з «Карпатами» цього літа, а також 14 кубкових поєдинків.

А капітан "Волині" Сергій Сімінін вийшов на чисту третю сходинку в списку «гвардійців» нашого клубу за роки незалежності України, обійшовши ще одного легендарного гравця «Волині» Володимира Гащина. Зараз у капітана нашої команди 223 офіційних матчі в складі «хрестоносців». На дев’ять більше у ще однієї культової людини волинського футболу – Володимира Мозолюка, тож цього сезону Сергій може вийти й на другу сходинку по кількості матчів в українських змаганнях.

До абсолютного рекордсмена – Олега Федюкова – все ж далекувато: там зіграно цілих 398 ігор у чемпіонатах України.

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Теги: Волинь, Сергій Сімінін, Віталій Неділько
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