вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України

Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України
Лучани, які захоплюються лицарськими боями вдало виступили на Чемпіонаті України.

Про це повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Відтак, луцькі лицарі їдуть додому з перемогами, які завоювали на поєдинках на чемпіонаті України «Зов Героїв».

Борис Робак в масовій номінації "10 на 10" категорії SOFT у збірній команді "Айна Бера" (Луцьк, Київ) зайняв 1 місце.

Срібло у масовій номінації "16 на 16" виборола збірна команда (Луцьк, Київ, Житомир, Вишгород, Одеса, Чернівці, Львів) "Луцький Ліс". Ця ж команда завоювала ще одну нагороду другого гатунку у масовій номінації "10 на 10".

У масовій номінації "5 на 5" бронзу заробила збірна команда (Луцьк, Київ, Чернівці, Львів) "Велика Волинь", а Володимир Поліщук був третім в дуельній номінації "щит-меч".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, лицарський турнір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Польський військовий застрелив українського бійця
25 вересень, 23:34
Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України
25 вересень, 22:59
Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
25 вересень, 22:27
Вбивство волинянина в Києві: один підозрюваний залишився під вартою, інший – на волі
25 вересень, 21:56
Схожі новини
26 вересня на Волині: гортаючи календар 26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Андрій Покровський наполягає на діалозі влади та бізнесу у Луцьку Андрій Покровський наполягає на діалозі влади та бізнесу у Луцьку
25 вересень, 20:30
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 26 вересня
25 вересень, 20:04
Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю Військовий медик розповіла, як рятувала людей із палаючого луцького госпіталю
25 вересень, 17:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міністерка освіти хоче скоротити кількість університетів, «урізавши» фінансування
Сьогодні, 00:24
 0
26 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Польський військовий застрелив українського бійця
25 вересень, 23:34
 0
Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України
25 вересень, 22:59
 0
Чоловіку, який заквітчує дороги, хочуть присвоїти звання «Почесний громадянин Волині»
25 вересень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8
﻿