Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України
25 вересень, 22:59
Лучани, які захоплюються лицарськими боями вдало виступили на Чемпіонаті України.
Про це повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Відтак, луцькі лицарі їдуть додому з перемогами, які завоювали на поєдинках на чемпіонаті України «Зов Героїв».
Борис Робак в масовій номінації "10 на 10" категорії SOFT у збірній команді "Айна Бера" (Луцьк, Київ) зайняв 1 місце.
Срібло у масовій номінації "16 на 16" виборола збірна команда (Луцьк, Київ, Житомир, Вишгород, Одеса, Чернівці, Львів) "Луцький Ліс". Ця ж команда завоювала ще одну нагороду другого гатунку у масовій номінації "10 на 10".
У масовій номінації "5 на 5" бронзу заробила збірна команда (Луцьк, Київ, Чернівці, Львів) "Велика Волинь", а Володимир Поліщук був третім в дуельній номінації "щит-меч".
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Про це повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Відтак, луцькі лицарі їдуть додому з перемогами, які завоювали на поєдинках на чемпіонаті України «Зов Героїв».
Борис Робак в масовій номінації "10 на 10" категорії SOFT у збірній команді "Айна Бера" (Луцьк, Київ) зайняв 1 місце.
Срібло у масовій номінації "16 на 16" виборола збірна команда (Луцьк, Київ, Житомир, Вишгород, Одеса, Чернівці, Львів) "Луцький Ліс". Ця ж команда завоювала ще одну нагороду другого гатунку у масовій номінації "10 на 10".
У масовій номінації "5 на 5" бронзу заробила збірна команда (Луцьк, Київ, Чернівці, Львів) "Велика Волинь", а Володимир Поліщук був третім в дуельній номінації "щит-меч".
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