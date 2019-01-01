Лучани завоювали нагороди лицарського чемпіонату України

Лучани, які захоплюються лицарськими боями вдало виступили на Чемпіонаті України.Про це повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Відтак, луцькі лицарі їдуть додому з перемогами, які завоювали на поєдинках на чемпіонаті України «Зов Героїв».в масовій номінації "10 на 10" категорії SOFT у збірній команді "Айна Бера" (Луцьк, Київ) зайняв 1 місце.Срібло у масовій номінації "16 на 16" виборола збірна команда (Луцьк, Київ, Житомир, Вишгород, Одеса, Чернівці, Львів) "Луцький Ліс". Ця ж команда завоювала ще одну нагороду другого гатунку у масовій номінації "10 на 10".У масовій номінації "5 на 5" бронзу заробила збірна команда (Луцьк, Київ, Чернівці, Львів) "Велика Волинь", абув третім в дуельній номінації "щит-меч".