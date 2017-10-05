Збірна України не гратиме в Санкт-Петербурзі у разі виходу на Євро-2020

Збірна України у разі виходу на Євро-2020 на груповому етапі не буде грати в Санкт-Петербурзі.Про це повідомляється в регламенті на офіційному сайті УЄФА, - пише УНІАН.Згідно з регламентом жеребкування, Україна буде розведена по різних групах зі збірною Росії, якщо обидві команди вийдуть на Євро-2020.У разі потрапляння на турнір російська збірна опиниться у "домашній" для себе групі В, три матчі якої пройдуть у Санкт-Петербурзі (ще три - в Копенгагені). Але навіть якщо збірна Росії не вийде на Євро-2020, Україна все одно не буде грати в Санкт-Петербурзі, так як ця умова прописана в регламенті."Обмеження також поширюється на Санкт-Петербург як місце проведення матчу групового етапу", - повідомляється в регламенті жеребкування.Україна може зіграти в Санкт-Петербурзі в матчі навиліт, але тільки при певних розкладах. Російське місто в плей-офф буде приймати тільки один поєдинок 1/4 фіналу.Нагадаємо, збірна України на даний момент впевнено лідирує у своїй відбірній групі, набравши 13 очок в п'яти турах. Чемпіонат Європи-2020 пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року у дванадцяти європейських містах.