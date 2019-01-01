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Уряд створив комісію, яка розслідуватиме причини ДТП, винуватцем якої є волинянин

Уряд створив комісію, яка розслідуватиме причини ДТП, винуватцем якої є волинянин
Кабінет міністрів України створив спеціальну групу для розслідування причин дорожньо-транспортних пригод, які сталися 21 та 22 вересня і внаслідок яких загинуло 18 осіб.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу по завершенні засідання уряду, - пише УНІАН.

«Ми сьогодні створили спеціальну групу, яка буде розслідувати ті аварії, які трапилися, в яких загинуло багато людей, для того, щоб зрозуміти їх причини, щоб зрозуміти, як так сталося», - сказав він. За його словами, сьогодні він доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію до кінця цього тижня подати план першочергових заходів, щоб подібні випадки траплялися якомога рідше. «Взагалі бажано, щоб їх не було», - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, 22 вересня поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району Житомирської області водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир-Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП загинуло дев’ять осіб, ще 11 отримали травми. Водій вантажівки - житель Волинської області.

Ще одна аварія сталася 21 вересня в Овідіопольському районі Одеської області внаслідок зіткнення маршрутки та автоцистерни загинули 9 осіб, ще четверо були госпіталізовані.

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Теги: Волинь, Житомирщина, ДТП
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