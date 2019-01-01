вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські радіостанції перевиконують мовну квоту

Українські радіостанції перевиконують мовну квоту
Норму за мовною квотою на українському радіо перевиконують майже на 20%. За рік кількість україномовних контенту зросла на 5%.

Українські радіостанції перевиконують законодавчу норму за мовними квотами майже на 20%. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на прес-службу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Там відзначили, що в середньому 53% пісень, які є в ротації на регіональних і місцевих радіостанціях, звучать українською мовою.

"Показник в 53% є середнім значенням і перевищує торішній показник на п'ять процентних пунктів. Таким чином, законодавча норма перевиконана на 18 процентних пунктів", - сказано в повідомленні.

Серед регіонів лідером за кількістю україномовних пісень на радіо є Сумщина - 51%. Найменші показники у Хмельницькій і Дніпропетровській областях: 36% і 38% відповідно.

Нагадаємо, що раніше наклади україномовних книг подвоїлися за рік. У той же час наклади книг російською мовою падають.

Також повідомлялося, що на ЗНО ще п'ять років не перевірятимуть новий український правопис. Школам дадуть п'ять років на те, щоб нові норми правопису увійшли в усталену систему навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: радіо, мова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські радіостанції перевиконують мовну квоту
Сьогодні, 04:09
Батько загинув, вітаючи доньку з весіллям
Сьогодні, 03:19
Капітан «Волині» піднявся на третю сходинку в рейтингу за кількістю зіграних матчів
Сьогодні, 02:07
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
Міністерка освіти хоче скоротити кількість університетів, «урізавши» фінансування
Сьогодні, 00:24
Схожі новини
Мовним питанням маніпулюють на кожних виборах, – луцький політолог Мовним питанням маніпулюють на кожних виборах, – луцький політолог
24 серпень, 21:48
Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову» Музика, флешмоб і фото: як у Луцьку святкуватимуть «Закон про мову»
15 липень, 19:40
Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО Дематюкація мови: що про це думають лучани. ВІДЕО
05 липень, 13:16
У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ У Польщі п'яне подружжя напало на українку через мову – ЗМІ
08 червень, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські радіостанції перевиконують мовну квоту
Сьогодні, 04:09
 0
Батько загинув, вітаючи доньку з весіллям
Сьогодні, 03:19
 0
Капітан «Волині» піднявся на третю сходинку в рейтингу за кількістю зіграних матчів
Сьогодні, 02:07
 0
Лікарів, які вимагали у онкохворих гроші за безкоштовні ліки, арештували
Сьогодні, 01:22
 0
Міністерка освіти хоче скоротити кількість університетів, «урізавши» фінансування
Сьогодні, 00:24
 0
Медіа
відео
1/8
﻿