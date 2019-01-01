Українські радіостанції перевиконують мовну квоту

Норму за мовною квотою на українському радіо перевиконують майже на 20%. За рік кількість україномовних контенту зросла на 5%.Українські радіостанції перевиконують законодавчу норму за мовними квотами майже на 20%. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на прес-службу Нацради з питань телебачення і радіомовлення.Там відзначили, що в середньому 53% пісень, які є в ротації на регіональних і місцевих радіостанціях, звучать українською мовою."Показник в 53% є середнім значенням і перевищує торішній показник на п'ять процентних пунктів. Таким чином, законодавча норма перевиконана на 18 процентних пунктів", - сказано в повідомленні.Серед регіонів лідером за кількістю україномовних пісень на радіо є Сумщина - 51%. Найменші показники у Хмельницькій і Дніпропетровській областях: 36% і 38% відповідно.Нагадаємо, що раніше наклади україномовних книг подвоїлися за рік. У той же час наклади книг російською мовою падають.Також повідомлялося, що на ЗНО ще п'ять років не перевірятимуть новий український правопис. Школам дадуть п'ять років на те, щоб нові норми правопису увійшли в усталену систему навчання.