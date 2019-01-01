Луцькі триатлоністи вдало виступили на міжнародному рівні

Троє спортсменів, членів Федерації триатлону міста Луцька, минулих вихідних взяли участь у солідних змаганнях Ironman.Так,здолав повну дистанцію Ironman Italy Emilia-Romagna. А– Half Ironman 70,3 Slovenian Istria, - повідомляє ІА Волинські новини."Такі заходи відбуваються в більшості країн світу. Це комерційні старти. Наші спортсмени брали в них участь уперше і всі гідно подолали свої дистанції, отримавши медалі фінішерів. Такі медалі дістаються тим триатлоністам, яким вдається вкластися у відведений для того чи того старту час і загальний час", – розповів голова Федерації триатлону міста ЛуцькаВін зауважив, що для того щоб узяти участь в стартах, спортсмени проходять тривалу підготовку. Залежно від дистанції, це триває від пів року до півтора року. За пів року до старту відбувається реєстрація.«Тобто ти викупляєш відповідний слот для участі та готуєшся. Щоб узяти участь у старті, спортсмен має бути членом Федерації триатлону й отримати ліцензію, а для цього треба мати хороший фізичний стан та застрахувати своє здоров’я. У федерації є тренери, є відповідно розроблені плани тренувань для спортсменів. Триатлон – це три дисципліни, поєднані в одне змагання. Повний Ironman являє собою 3,8 км плавання, далі ви пересідаєте на велосипед та їдете 180 км, потім біжите повний марафон 42 км. Чемпіони світу роблять це за 7,5 год. Ми не є професійними спортсменами, ми – любителі-аматори. Наприклад, Михайло Шевчук в Італії зробив це за 11 год. 15 хв. Для першого старту це дуже круто. Половинки, відповідно, діляться навпіл», - каже голова федерації.«Напевно, найтяжче – це підготовка. За 11 тижнів я подолав 2000 км велосипедом, бігом та вплав. Цей Ironman в Словенії, у якому я брав участь, вважається одним з найтяжчих половинок: 1,9 км пливти, 90 км на велосипеді 21 км бігти. Велоетап пролягає горами (понад 1200 м підйому). Часом швидкість на підйомі не перевищувала 4 км за годину, – розповів підприємець, громадський активіст, триатлоніст. – Участь у цих змаганнях – це передусім перемога над собою. Я проплив дистанцію за 35 хв, проїхав за 3 год. 13 хв та пробіг за 1 год. 52 хв. Загальний заліковий час Михайла Високосова – 5 год. 46 хв».Володимир Ольховик зауважує, що нічого неможливого немає. Усе залежить від бажання та мотивації спортсмена. Хлопці виявили силу волі, пожертвували вільним часом, якимись інтересами, присвятили більше часу тренуванням і мають чудові результати.