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На березі Стиру знайшли тіло жінки. ФОТО 18+

На березі Стиру знайшли тіло жінки. ФОТО 18+
Чоловік, який вигулював собаку, виявив тіло жінки поблизу річки Стир.

Подія сталася у Вараші, - повідомляє РадіоТрек.

Повідомляють, що на трупі є ознаки насильницької смерті.

У поліції повідомили, що особу жінки вже встановили. Жертва - 31-річна загибла - жителька села Балаховичі Володимирецького району. Там вона проживала зі співмешканцем.

Їхніх двох спільних дітей виховує бабуся, бо матір позбавили батьківських прав.

Нещодавно жінка поїхала розважатися у Вараш.

Як каже прес-офіцер Нацполіції області Марія Юстицька: "19 вересня 35-річний співмешканець навідався у місто Вараш до цивільної дружини, оскільки вона останні кілька днів розважалася там зі знайомими".

Тоді ж близько опівночі між парою на вулиці виник конфлікт, у ході якого чоловік побив жінку руками і ногами по всьому тілу.

Житель Балаховичів після скоєного повернувся додому, а жінка продовжила відпочивати у Вараші, де її ще у неділю бачили.

За попередньою інформацією, потерпіла померла внаслідок черепно-мозкової травми та набряку головного мозку.

На березі Стиру знайшли тіло жінки. ФОТО 18+

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Теги: Стир, труп
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