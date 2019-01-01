На березі Стиру знайшли тіло жінки. ФОТО 18+

Чоловік, який вигулював собаку, виявив тіло жінки поблизу річки Стир.Подія сталася у Вараші, - повідомляє РадіоТрек.Повідомляють, що на трупі є ознаки насильницької смерті.У поліції повідомили, що особу жінки вже встановили. Жертва - 31-річна загибла - жителька села Балаховичі Володимирецького району. Там вона проживала зі співмешканцем.Їхніх двох спільних дітей виховує бабуся, бо матір позбавили батьківських прав.Нещодавно жінка поїхала розважатися у Вараш.Як каже прес-офіцер Нацполіції області: "19 вересня 35-річний співмешканець навідався у місто Вараш до цивільної дружини, оскільки вона останні кілька днів розважалася там зі знайомими".Тоді ж близько опівночі між парою на вулиці виник конфлікт, у ході якого чоловік побив жінку руками і ногами по всьому тілу.Житель Балаховичів після скоєного повернувся додому, а жінка продовжила відпочивати у Вараші, де її ще у неділю бачили.За попередньою інформацією, потерпіла померла внаслідок черепно-мозкової травми та набряку головного мозку.