На березі Стиру знайшли тіло жінки. ФОТО 18+
Сьогодні, 07:13
Чоловік, який вигулював собаку, виявив тіло жінки поблизу річки Стир.
Подія сталася у Вараші, - повідомляє РадіоТрек.
Повідомляють, що на трупі є ознаки насильницької смерті.
У поліції повідомили, що особу жінки вже встановили. Жертва - 31-річна загибла - жителька села Балаховичі Володимирецького району. Там вона проживала зі співмешканцем.
Їхніх двох спільних дітей виховує бабуся, бо матір позбавили батьківських прав.
Нещодавно жінка поїхала розважатися у Вараш.
Як каже прес-офіцер Нацполіції області Марія Юстицька: "19 вересня 35-річний співмешканець навідався у місто Вараш до цивільної дружини, оскільки вона останні кілька днів розважалася там зі знайомими".
Тоді ж близько опівночі між парою на вулиці виник конфлікт, у ході якого чоловік побив жінку руками і ногами по всьому тілу.
Житель Балаховичів після скоєного повернувся додому, а жінка продовжила відпочивати у Вараші, де її ще у неділю бачили.
За попередньою інформацією, потерпіла померла внаслідок черепно-мозкової травми та набряку головного мозку.
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Подія сталася у Вараші, - повідомляє РадіоТрек.
Повідомляють, що на трупі є ознаки насильницької смерті.
У поліції повідомили, що особу жінки вже встановили. Жертва - 31-річна загибла - жителька села Балаховичі Володимирецького району. Там вона проживала зі співмешканцем.
Їхніх двох спільних дітей виховує бабуся, бо матір позбавили батьківських прав.
Нещодавно жінка поїхала розважатися у Вараш.
Як каже прес-офіцер Нацполіції області Марія Юстицька: "19 вересня 35-річний співмешканець навідався у місто Вараш до цивільної дружини, оскільки вона останні кілька днів розважалася там зі знайомими".
Тоді ж близько опівночі між парою на вулиці виник конфлікт, у ході якого чоловік побив жінку руками і ногами по всьому тілу.
Житель Балаховичів після скоєного повернувся додому, а жінка продовжила відпочивати у Вараші, де її ще у неділю бачили.
За попередньою інформацією, потерпіла померла внаслідок черепно-мозкової травми та набряку головного мозку.
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