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Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО

Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО
Дизайнер Сергій Ничипорук з Волині щодня працює з 7-ї ранку і до півночі, щоб встигнути зробити трон-претендент на рекорд України.

Виконати роботу майстер повинен до 28 вересня, адже саме у цей день на валах городища у Володимирі-Волинському відбудеться свято «Князівський шлях до трону», - повідомляє Буг.

Трон буде гігантським: більше 3-х метрів у висоту та 2,5 метрів у ширину. Встановлять його в альтанці, яку вже майструють на валах городища.

Працює Сергій не сам. Допомагає йому у роботі син. Як зазначає майстер, на подвір'ї власного будинку він підготує усі деталі трону окремо, а збиратимуть гіганта 27 вересня безпосередньо на території валів.

Зазначають, сфотографуватися на троні можна буде 28 вересня під час святкувань.

Нагадаємо, що до свята на території валів різьбярі з різних куточків України створюють з дерева скульптури князів.



Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО
Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО
Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО
Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО
Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО
Більше 3-х метрів: волинянин створює гігантський трон-претендент на рекорд України. ФОТО. ВІДЕО




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Теги: рекорд України, різьбярство, волинянин, скульптури князів
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