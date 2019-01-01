Волинські митники вилучили більше 2 тонн «зайвого» товару на понад 2,2 мільйони

Волинські митники на посту "Ягодин" виявили і вилучили 2200 кілограми "зайвого" товару з вантажівки, яка під митним забезпеченням в'їжджала в Україну з офіційно задекларованим товаром.Про це повідомляє ГУ ДФС у Волинській області.Відповідно до товаросупровідних документів, цей транспортний засіб мав доставити з Угорщини до Дніпра автоаксесуари та косметику. Проте серед завантаженого у причіп тягача виявили чохли до смартфонів, харчові добавки, парктроніки, водовідштовхувальні засоби та інші предмети, яких не було у переліку товару, поданого до митного контролю. Загалом на склад митниці тимчасово вилучено 110 картонних коробок, вартість вмісту оцінили у 2,237 мільйони гривень.Відповідальність за приховування товару узяв на себе завідувач складом фірми-отримувача. Згідно з поясненнями директора компанії, саме він дав вказівку завантажити зайве у причіп.Згідно з санкціями ч. 1 статті 483 Митного Кодексу України такі дії тягнуть за собою конфіскацію предметів правопорушення та штраф у розмірі 100 відсотків їх вартості (за рішенням суду).Тож матеріали справи передадуть представникам Феміди.