26 вересня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:18
26 вересня відзначають день святого Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте, а лише гниє в результаті заморозків. Саме тому, 26 вересня, треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.
Іменини сьогодні святкують: Ілля, Корній, Петро, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 вересня
– Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім корінь в землі не буде рости, а мерзнути.
– З'їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко.
– Поставити на стіл ріпу – до миру в сім'ї.
– Багато в городі чистої ріпи – до багатства в будинку.
Що можна робити 26 вересня
1. Якщо цього дня падає теплий дощ, то треба вийти на вулицю. За прикметою, такий дощ зарядить людину силою на увесь рік і позбавить від поганих думок.
2. Якщо дитина до 9 років у цей день буде їсти страви з ріпи, то буде добре вчитися в школі.
3. Щоб життя молодят було щасливим та радісним, їм потрібно з'їсти на двох одну ріпку з медом.
Що не можна робити 26 вересня
1. Влаштовувати сватання чи весілля в цей день – не до добра.
2. Не можна ворожити на дзеркалі – до нещастя.
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Іменини сьогодні святкують: Ілля, Корній, Петро, Юліан, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 вересня
– Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім корінь в землі не буде рости, а мерзнути.
– З'їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко.
– Поставити на стіл ріпу – до миру в сім'ї.
– Багато в городі чистої ріпи – до багатства в будинку.
Що можна робити 26 вересня
1. Якщо цього дня падає теплий дощ, то треба вийти на вулицю. За прикметою, такий дощ зарядить людину силою на увесь рік і позбавить від поганих думок.
2. Якщо дитина до 9 років у цей день буде їсти страви з ріпи, то буде добре вчитися в школі.
3. Щоб життя молодят було щасливим та радісним, їм потрібно з'їсти на двох одну ріпку з медом.
Що не можна робити 26 вересня
1. Влаштовувати сватання чи весілля в цей день – не до добра.
2. Не можна ворожити на дзеркалі – до нещастя.
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