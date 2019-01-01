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Курс валют у Луцьку на 26 вересня

Курс валют у Луцьку на 26 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.974, а продаж – 24.363.

Євро при купівлі становить – 26.163, продажу – 26.781.

Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.389.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.767, продаж – 6.196.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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