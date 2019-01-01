Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки
Сьогодні, 10:15
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди, яка дозволяє українцям відвідувати Еквадор без віз.
Глави МЗС обох держав поставили підписи під документом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, - повідомляє 24 канал.
"Вітаю. Еквадор – двадцять перша країна Латинської Америки, з якої буде безвіз. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян",
– написав Пристайко у Twitter.
Крім того Пристайко підписав комюніке з главою МЗС Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфом Гонсалвешом про встановлення дипломатичних відносин. Міністр зазначив, що обидві країни мають намір налагодити співпрацю в напрямку взаємного безвізового режиму.
До слова, напередодні Україна уклала угоду про безвізовий режим з Колумбією. Ще одна країна скасувала візи для українців. Відтепер громадяни обох країн зможуть в'їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Глави МЗС обох держав поставили підписи під документом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, - повідомляє 24 канал.
"Вітаю. Еквадор – двадцять перша країна Латинської Америки, з якої буде безвіз. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян",
– написав Пристайко у Twitter.
Крім того Пристайко підписав комюніке з главою МЗС Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфом Гонсалвешом про встановлення дипломатичних відносин. Міністр зазначив, що обидві країни мають намір налагодити співпрацю в напрямку взаємного безвізового режиму.
До слова, напередодні Україна уклала угоду про безвізовий режим з Колумбією. Ще одна країна скасувала візи для українців. Відтепер громадяни обох країн зможуть в'їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Головний медик Луцька пішов з посади
Сьогодні, 10:33
Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки
Сьогодні, 10:15
У Луцьку зранку зловили чоловіка, який торгував сурогатом
Сьогодні, 10:10
Медіа