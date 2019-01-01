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Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки

Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди, яка дозволяє українцям відвідувати Еквадор без віз.

Глави МЗС обох держав поставили підписи під документом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, - повідомляє 24 канал.

"Вітаю. Еквадор – двадцять перша країна Латинської Америки, з якої буде безвіз. Продовжуємо відкривати двері для наших громадян",
– написав Пристайко у Twitter.
Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки

Крім того Пристайко підписав комюніке з главою МЗС Сент-Вінсент і Гренадіни Ральфом Гонсалвешом про встановлення дипломатичних відносин. Міністр зазначив, що обидві країни мають намір налагодити співпрацю в напрямку взаємного безвізового режиму.

До слова, напередодні Україна уклала угоду про безвізовий режим з Колумбією. Ще одна країна скасувала візи для українців. Відтепер громадяни обох країн зможуть в'їжджати та перебувати на території іншої держави без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.


Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки
Україна підписала угоду про безвіз ще з однією країною Латинської Америки




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Теги: Україна, без віз, Латинська Америка
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