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У Луцьку зранку зловили чоловіка, який торгував сурогатом

У Луцьку зранку зловили чоловіка, який торгував сурогатом
Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату у районі ЛПЗ.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Так, сурогатний алкоголь з рук, о 7-ій годині ранку, продавали посеред проспекту Дружби Народів, 2.

Відтак, сумнівну продукцію інспектори вилучили, а на любителя легкої наживи склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП та на нього чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень. Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.


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Теги: сурогат, Луцьк
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