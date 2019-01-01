У Луцьку зранку зловили чоловіка, який торгував сурогатом
Сьогодні, 10:10
Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату у районі ЛПЗ.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Так, сурогатний алкоголь з рук, о 7-ій годині ранку, продавали посеред проспекту Дружби Народів, 2.
Відтак, сумнівну продукцію інспектори вилучили, а на любителя легкої наживи склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП та на нього чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень. Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.
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Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Так, сурогатний алкоголь з рук, о 7-ій годині ранку, продавали посеред проспекту Дружби Народів, 2.
Відтак, сумнівну продукцію інспектори вилучили, а на любителя легкої наживи склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП та на нього чекає накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень. Адміністративні матеріали передадуть на розгляд в Луцький міськрайонний суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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