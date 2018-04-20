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Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО

Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО
Лучанин Дмитро Гулюк похвалився трофеєм з нічної рибалки. Чоловік спіймав величезного сома.

Фото рибалка опублікував на своїй сторінці у facebook. Вполював він сома у Хрінницькому водосховищі, - пише 12 канал.

На фейсбук-сторінці “Рибалка на Волині” чоловік написав, що рибу спіймав в результаті підводного плавання вночі.

Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО
Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО
Волинянин спіймав гігантського сома. ФОТО

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Теги: сом, риба, волинянин
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