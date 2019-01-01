Головний медик Луцька пішов з посади
Сьогодні, 10:33
Звільнили з посади начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Миколу Якимчука з його з ініціативи.
Відповідне розпорядження від 23 вересня підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт, - йдеться на офіційному сайті Луцькради.
"Звільнити Якимчука Миколу Арсентійовича 25 вересня 2019 року з посади начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради з ініціативи працівника", - йдеться у документі.
Виконувати обов'язки начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради з 26 вересня 2019 року, тимчасово, до моменту заміщення вакантної посади, буде заступник начальника цього управління В.Глухманюк.
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Відповідне розпорядження від 23 вересня підписав секретар міської ради Григорій Пустовіт, - йдеться на офіційному сайті Луцькради.
"Звільнити Якимчука Миколу Арсентійовича 25 вересня 2019 року з посади начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради з ініціативи працівника", - йдеться у документі.
Виконувати обов'язки начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради з 26 вересня 2019 року, тимчасово, до моменту заміщення вакантної посади, буде заступник начальника цього управління В.Глухманюк.
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