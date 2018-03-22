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На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду

На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду
На кордоні з Польщею прикордонники знайшли контрабанду сигарет.

Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг, який прямував до Польщі, - інформує пресслужба Львівського прикордонного загону.

Під час проведення поглибленого огляду прикордонники в одному з вагонів за допомогою службової собаки, у вантажі (металопрокат) виявили 2500 пачок тютюнових виробів марки «Марвел» без акцизних марок.

Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.

На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду
На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду

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Теги: прикордонники, контрабанда, сигарети
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