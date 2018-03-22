На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду
Сьогодні, 10:47
На кордоні з Польщею прикордонники знайшли контрабанду сигарет.
Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг, який прямував до Польщі, - інформує пресслужба Львівського прикордонного загону.
Під час проведення поглибленого огляду прикордонники в одному з вагонів за допомогою службової собаки, у вантажі (металопрокат) виявили 2500 пачок тютюнових виробів марки «Марвел» без акцизних марок.
Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.
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Так, в міжнародний вантажний пункт пропуску «Володимир-Волинський» прибув потяг, який прямував до Польщі, - інформує пресслужба Львівського прикордонного загону.
Під час проведення поглибленого огляду прикордонники в одному з вагонів за допомогою службової собаки, у вантажі (металопрокат) виявили 2500 пачок тютюнових виробів марки «Марвел» без акцизних марок.
Тютюнову контрабанду передали працівникам митниці.
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