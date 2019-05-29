Куди піти на вихідні у Луцьку: 27 – 29 вересня

У прийдешні вихідні жителі міста Луцька та гості матимуть можливість насолодитися цікавою розважально-пізнавальною програмою від найкращих організаторів заходів. Кожен зможе підібрати собі подію до смаку. Весело провести час у компанії з рідними чи дати можливість «подихати» своєму мозку і розвантажитися наодинці – вибір за вами.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Виступ Mery D White в дуеті з відомим луцьким гітаристом Сергієм «Слепом» Гончаренко. Вони поєднали Схід та Захід, щоб дарувати гостям заходу неймовірний драйв та позитив! У програмі відомі світові хіти в оригінальному виконанні Mery D White та майстерні гітарні імпровізації від Слепа. Обіцяють, що виконуватимуть композиції таких світових виконавців як Ammy Winhouse, Lady Gaga, Rag'n'Bone Man та інші.Вхід - 100 грн. Кількість місць обмежена. Квитки, традиційно, можна придбати на барі. Інформація за телефоном 050 880 2555.Подія:Тип заходу: КінопереглядМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 18:00Що обіцяють: Запрошують усіх небайдужих на показ циклу документальних фільмів «НЕZЛАМНІ».«НЕZЛАМНІ» - це три коротких документальних фільми про українських жінок, які пройшли пекло полону та потрапили до рук бойовиків незаконних збройних формувань за активну проукраїнську позицію та допомогу українським військовим. Вони пережили приниження, знущання, тортури, і навіть показові розстріли, але не зламалися, і сьогодні продовжують допомагати ветеранам, переселенцям, полоненим та цивільним заручникам, свідчать у міжнародних судах та змінюють життя країни на краще.У фільмі не просто зображені три непересічні жіночі долі; за героїнями – понад 3 200 колишніх українських полонених, які потребують захисту держави, зокрема, офіційного статусу та соціально-правової підтримки.Мета проекту – надати полоненим можливість бути почутими та нагадати про тих, хто досі лишається у полоні бойовиків на окупованих територіях Донбасу та у застінках Кремля.Автор фільмів – ГО «Правозахисна Група «СІЧ», яка надає фахову безоплатну юридичну допомогу постраждалим від збройного конфлікту на Сході України, зокрема, колишнім полоненим. Проект здійснюється за підтримки New media advocacy project (Нью-Йорк) та Інституту з висвітлення війни та миру (Тбілісі).Після перегляду фільмів відбудеться живе спілкування з режисером та героїнями.Подія:Тип заходу: КінопоказМісце: Волинський краєзнавчий музейПочаток: 18:00Що обіцяють: Команда ФРІ Луцьк та «Lutsk night cinema» організовують показ короткометражних фільмів та відео «Короткий метр про планету» на тему захисту планети та критичних змін клімату, які відбуваються зараз в світі.Тому запрошують усіх, хто вболіває за долю Землі, її клімат та вважає себе громадянином планети.Подія:Тип заходу: ТворчістьМісце: JY school (вул.Винниченка 67 (3 поверх)Початок: 19:00Що обіцяють: Клуб Анонімних Авторів запрошує на безкоштовні заняття з творчого письма.Оголошують початок тижня письменницьких тренувань! У дружній атмосфері виконуватимуть вправи з творчого письма та завдання для пробудження натхнення. Зустріч для авторів будь-якого рівня.Ведуча: Sophie Grechna, 0506062884. Вхід: вільний. Реєстрація обов'язкова.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Початок: 18:00Що обіцяють: 27 вересня в п'ятницю о 18.00 год Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення обруча для волосся задекорований власними руками. Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають.Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99. Художня студія Барва знаходиться пр-т Волі 27,(приміщення «Єврошопу»)Подія:Тип заходу:Місце: Центр Громадської Освіти. м. Луцьк, вул. Коперника, 8А, ЛуцькПочаток: 11:00Що обіцяють: Cash-Flow - це можливість на практиці в ігровій формі: відслідкувати свої моделі поведінки з грошима; виявити установки, переконання, які створюють бар'єри до реалізації фінансових цілей; навчитися корустуватися інструментами інвестування; поексперементувати з новими підходами та цілями; натренувати фінансові інстикти та швидкісне прийняття рішень; отримати знання про активи та пасиви; 1 гра - це проживання 10 років життя; Ігри Cash-Flow допомагають формуванню бізнес-мисленняТривалість: 4 години. З однією перервою на каву і спілкування з учасниками - 15 хвилин.За 4 години гри ви встигнете познайомитися з усіма гравцями, засвоїти правила та поексперементувати у нових ролях (для адаптації результатів у реальному житті).ВАРТІСТЬ - 450 грн. У вартість входить: консультація тренера під час гри та зворотній звязок, роздатковий матеріал, кава-брейк. Група: 8 учасників!Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Територія йоги. Луцьк. Вулиця Ковельська 2, 4 поверх.Початок: 9:00Що обіцяють: Йогівські вісцеральні техніки - одні з найпотужніших практик, які існують в йозі. І лише виконанням цих процедур щоранку (10-15 хв) ви значно покращите стан здоров'я, проведете профілактику застою венозної крові в ногах та органах тазу, розженете лімфу, налагодите роботу органів травлення та кишечника, підсилите імунітет та процес стрункішання і знімете набряки з обличчя. Як наслідок - їжа засвоюватиметься краще, кишечник очищатиметься стабільно, процес засвоєння корисних речовин поліпшиться, підсилиться очищення від паразитів. А ще покращиться робота сечо-статевої системи, підвищиться лібідо та фертильність.Веде семінар Христина Губська, сертифікований інструктор міжнародного класу з ішвара йоги, засновниця студії "Територія йоги", ведуча практичних семінарів з йоги за здорового способу життя в Україні та закордоном.Вартість участі 300 грн за передоплатою, 350 грн на місці. Попередня реєстрація обов'язкова, кількість місць 20. Деталі у приват або за тел. 067 26 90 725.Практична частина семінару не актуальна вагітним, дівчатам в період критичних днів, людям після недавніх операцій внутрішніх органів та з серйозними запальними процесами ШКТ.Подія:Тип заходу: Вистава для дітейМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Вистава «Казки Джулії. Кит і равлик» створена колективом ПТІЦентр Платформа_Театральних Ініціатив за підтримки міжнародної організації BRITISH COUNCIL та має приз глядацьких симпатій конкурсу Taking the Stage. Режисерка - Яна Зеленська.Це історія про маленького равлика, який хоче побачити світ, знаходить собі друга кита і рушає у подорож. Великий світ чекає його: багато красивого, цікавого, захоплюючого і навіть небезпечного. Найголовніше що маленький равлик перемагає у боротьбі за життя свого друга, він знаходить допомогу і об’єднує людей. Але ж і цього замало – він захоплює прагненням до подорожі усю свою сімейку равликів. Це вистава про можливість неможливого.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Центр альтернативної освіти «Вільний простір». Вулиця Декабристів, 25Початок: 14:30Що обіцяють: Майстер-клас спіральне ліплення вази з глини. Будуть розкачувати тоненькі ковбаски і закручувати їх по спіралі. Також є ще багато цікавих способів ліплення за допомогою ковбасок, які обіцяють спробувати разом з учасниками МК.Спірально -джгутова техніка ліплення — одна з найдавніших, і найпростіших технік ліплення з глини. Виготовляти вироби з природної глини почали ще в кам’яному столітті.Обіцяють повне занурення в епоху давнього ремесла та можливість відчути себе майстрами.На майстер-класі навчатимуть основним прийомам спірального ліплення.МК Розрахований на діток від 8 до 16 років. Кількість учасників до 10 осіб.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: РЦ «Промінь»Початок: 12:00Що обіцяють: Фестиваль пошуку нових домівок безпритульним котам та собакам, а також багато цікавинок: дитяча зона; товари для тварин та handmade вироби; поради ветеринара та кінолога.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки (Іподром)Початок: 11:00Що обіцяють: Фестиваль думок – це захід, якого ще не бачив Луцьк. Пропонують лідерам неурядових організацій, активістам, владі та усім небайдужим громадянам зібратися на одному майданчику для відкритого обговорення викликів, що стоять перед містом, регіоном, країною.Під час Фестивалю буде можливість подискутувати на різні теми, які є найактуальнішими для волинян. Вартим уваги є той факт, що теми обирали самі представники громади через онлайн-анкетування.Крім дискусійних майданчиків, під час Фестивалю відбуватимуться воркшопи, працюватиме дитяча зона та алея громадських організацій. Родзинкою фестивалю стане креативна виставка відомих громадських діячів Волині та флешмоб «Збери свою громаду», під час якого містяни збиратимуть герб Луцька із безлічі частинок.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: Одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.Подія:Тип заходу: СпортМісце: GARDA. Вулиця Яровиця, 4.Початок: 10:00Що обіцяють: Вперше у Луцьку відбудеться грандіозна масштабна спортивна подія року! У неділю, 29 вересня, на Волині проходитиме Відкритий чемпіонат з бразильського джиу-джитсу LUTSK OPEN 2019 GI змагання Ліги джиу-джитсу України. Це четвертий етап чемпіонату Ліги.Півтисячі спортсменів з усієї України з’їдуться до обласного центру Волині й продемонструють найкращі навички та вміння у боротьбі в кімоно.На гостей чекають десятки боїв упродовж дня серед різних вікових категорій дівчат та хлопців.Діти (сірий, жовтий, помаранчевий, зелений пояси), юніори (білий, кольорові пояси) та дорослі (білий, синій, фіолетовий, коричневий і чорний пояси).Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:40; 16:00; 20:00Про що фільм: Для собаки по кличці Енцо життя - це гонка. Не важливо, як ти її проходиш - за кермом автомобіля або на чотирьох лапах, все одно тебе чекають круті віражі, ями-пастки, небезпечні злети і падіння. Вони вибивають з треку навіть найсильніших - це початківець гонщик Денні і його пес Енцо знають напевно. Кожному з них належить своя гонка, але обидва розуміють: перемогти не означає обігнати суперників. Перемогти - значить повернутися після поразки на трасу і пройти її до самого фінішу, якою би слизькою не була дорога.Фільм:Жанр: ДрамаМісце: «Premier City»Початок: 13:10; 16:40; 19:00; 22:10Про що фільм: Історія юного Теодора Деккера, який втратив матір під час теракту в Метрополітен-музеї. Дивом виживши після вибуху, Тео отримує від вмираючого старого рідкісну картину пензля Карела Фабриціуса і кільце. З цього моменту починається його занурення в підпільний світ мистецтва.Фільм:Жанр: Мелодрама, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 11:00; 18:00Про що фільм: У кожної дівчини є секрети, якими вона ні з ким не поділиться, крім, мабуть, симпатичного незнайомця в літаку. Але який же тісний світ, і що робити, якщо цей красень раптом виявиться вашим новим начальником? Милі дами, не забувайте - всі, що ви розповідаєте чоловікові, одного разу може обернутися проти вас.Фільм:Жанр: Трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 19:30Про що фільм: Вантаж кокаїну випливає з Мексики через США в Канаду. Коли партія не досягає пункту призначення, лідер картелю Бос посилає своїх вірних помічників - Кухаря та Мужика - розібратися, як працює мережа постачальників.Фільм:Жанр: Детектив, трилер, криміналМісце: «Premier City»Початок: 21:50Про що фільм: Колишній суддя, який розчарувався в системі правосуддя, разом з дівчиною, яка працює приманкою для педофілів, ловить і сам карає збоченців. Одного разу помічницю месника викрадають, і за допомогою системи відстежування місцеположення він допомагає поліції зловити небезпечного вбивцю, на рахунку якого безліч жертв. Той здається хлопцем недалеким, але профайлер впевнена - в маніяка уживається декілька особистостей.Фільм:Жанр: КороткометражкаМісце: «Premier City»Початок: 22:30Про що фільм: Найбільший у світі інтерактивний Манхеттенський фестиваль короткометражних фільмів щорічно збирає заявки від режисерів всього світу і у вересні представляє чергову добірку з 10 фіналістів. Переможців визначає численна міжнародна аудиторія протягом одного тижня.