Лучанка вперше вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру
Сьогодні, 10:56
Українка Катарина Завацька упевнено пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Ташкенті (Узбекистан) з призовим фондом 250 тисяч доларів.
У чвертьфінальному поєдинку 19-річна уродженка Луцька взяла гору над росіянкою Анною Калінською, - повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 55 хвилин.
За вихід у фінал турніру Завацька зустрінеться з переможницею матчу між посіяною під 8-м номером румункою Сораною-Міхаелою Кірстею (96) і Данкою Ковінич з Чорногорії (120).
Відзначимо, що Завацька вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів WTA.
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У чвертьфінальному поєдинку 19-річна уродженка Луцька взяла гору над росіянкою Анною Калінською, - повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 55 хвилин.
За вихід у фінал турніру Завацька зустрінеться з переможницею матчу між посіяною під 8-м номером румункою Сораною-Міхаелою Кірстею (96) і Данкою Ковінич з Чорногорії (120).
Відзначимо, що Завацька вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів WTA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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