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Лучанка вперше вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру

Лучанка вперше вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру
Українка Катарина Завацька упевнено пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Ташкенті (Узбекистан) з призовим фондом 250 тисяч доларів.

У чвертьфінальному поєдинку 19-річна уродженка Луцька взяла гору над росіянкою Анною Калінською, - повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 55 хвилин.

За вихід у фінал турніру Завацька зустрінеться з переможницею матчу між посіяною під 8-м номером румункою Сораною-Міхаелою Кірстею (96) і Данкою Ковінич з Чорногорії (120).

Відзначимо, що Завацька вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів WTA.

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Теги: Катарина Завацька, теніс, турнір
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