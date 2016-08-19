Лучанка вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру

Катарина Завацька упевнено пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Ташкенті (Узбекистан) з призовим фондом 250 тисяч доларів.



У чвертьфінальному поєдинку 19-річна уродженка Луцька взяла гору над росіянкою Анною Калінською, - повідомляє



Тенісистки провели на корті 55 хвилин.



За вихід у фінал турніру Завацька зустрінеться з переможницею матчу між посіяною під 8-м номером румункою Сораною-Міхаелою Кірстею (96) і Данкою Ковінич з Чорногорії (120).



Відзначимо, що Завацька вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів WTA.

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