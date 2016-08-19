Лучанка вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру
Сьогодні, 10:56
Українка Катарина Завацька упевнено пробилася до 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Ташкенті (Узбекистан) з призовим фондом 250 тисяч доларів.
У чвертьфінальному поєдинку 19-річна уродженка Луцька взяла гору над росіянкою Анною Калінською, - повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 55 хвилин.
За вихід у фінал турніру Завацька зустрінеться з переможницею матчу між посіяною під 8-м номером румункою Сораною-Міхаелою Кірстею (96) і Данкою Ковінич з Чорногорії (120).
Відзначимо, що Завацька вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів WTA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У чвертьфінальному поєдинку 19-річна уродженка Луцька взяла гору над росіянкою Анною Калінською, - повідомляє Укрінформ.
Тенісистки провели на корті 55 хвилин.
За вихід у фінал турніру Завацька зустрінеться з переможницею матчу між посіяною під 8-м номером румункою Сораною-Міхаелою Кірстею (96) і Данкою Ковінич з Чорногорії (120).
Відзначимо, що Завацька вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів WTA.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Холод скасовується: синоптик прогнозує потепління
Сьогодні, 11:31
Розшукують 78-річну волинянку, яка страждає на втрату пам’яті
Сьогодні, 11:05
Лучанка вийшла у пів фінал престижного тенісного турніру
Сьогодні, 10:56
Медіа